DTM | Ultime di mercato: confermate ROWE e HRT, Mueller con Rosberg

Succose novità sulla griglia di partenza del DTM. Come vi avevamo anticipato, ROWE Racing allestirà ben due BMW M6 GT3 per la stagione 2021, emulata anche dal Team HRT che, al contrario, adotterà due Mercedes-AMG GT3 Evo. Sul fronte piloti Nico Müller correrà per il Team Rosberg assieme a Dev Gore.

ROWE e Team HRT allungano la griglia del DTM

ROWE Racing è campione in carica della 24 Ore di Spa e della 24 Ore del Nürburgring e, ovviamente, è uno dei team più in forma del panorama GT3. La squadra tedesca correrà ancora al Nordschleife e nella Nürburgring Endurance Series, ma potrebbe invece tirarsi indietro dall’impegno in Sprint Cup nel GT World Challenge Europe, favorendo quindi quello con Porsche nell’Endurance Cup e quello rinnovato con BMW nel nuovo DTM; non sono stati confermati i piloti ufficiali sulle ma sembra di capire che saranno proprio degli ufficiali di BMW. Rimanendo sempre nell’ambiente del GTWC Europe, anche l’Haupt Racing Team si unirà al parco partenti nella serie tedesca e lo farà con due Mercedes-AMG. Nemmeno HRT ha menzionato la Sprint Cup nell’annuncio di stamattina per i programmi 2021, così come per quanto riguarda i portacolori ufficiali.

Mueller e Gore con il Team Rosberg

Parlando invece dei piloti, il Team Rosberg ha confermato la line-up per le due Audi R8 LMS Evo. Müller, vicecampione dello scorso anno, sarà di nuovo al via nonostante l’impegno con Dragon Penske Racing nella Formula E e bisognerà capire se ci saranno delle sovrapposizioni. Al fianco dello svizzero ci sarà Gore, 23enne americano cresciuto nella US F2000 e arrivato poi in Europa con l’Euroformula Open nel 2018. Gore ha corso tre gare con Strakka Racing nel 2019, mentre nel 2020 è rimasto fermo.

