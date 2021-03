DTM | Michelin nuovo fornitore unico di pneumatici a partire dal 2021

Cambiano gli pneumatici che vedremo nella stagione 2021 del DTM, la prima con i regolamenti GT3. Hankook esce di scena nonostante un accordo fino al 2023 e, al suo posto, arriva Michelin che avrà l’esclusiva per i prossimi anni.

Michelin sostituisce Hankook dal 2021 in DTM

Dopo l’abbandono della Class One e l’arrivo delle vetture GT3, il DTM cambia completamente volto e lo fa anche per le gomme: Hankook decide di fare un passo indietro – e come dargli torto con i programmi mutati in appena pochi mesi – e di salutare il campionato tedesco, e Michelin si vede quindi una porta spalancarsi. L’azienda francese, che al contrario dei coreani vanta una grossa esperienza nelle corse GT, si occuperà del DTM nel 2021. «Michelin è lieta di lavorare con DTM», afferma Julien Vial, Customer Racing Director di Michelin. «È una serie veramente internazionale che vanta un ingresso di piloti marchi di auto sportive prestigiosi, e forniremo a loro le Michelin Pilot Sport GT S9M, progettate per offrire prestazioni elevate».

Berger: “Michelin, la migliore per i nostri team e piloti”

«Michelin è sinonimo di prodotti di alta qualità, e che non solo sono stati utilizzati su strada per decenni ma sono anche i primi nelle competizioni. Ogni pilota confermerà: le prestazioni costantemente elevate degli pneumatici Michelin per l’intera durata della gara sono imbattibili. Dal punto di vista del pilota e del team, le migliori condizioni che si possano desiderare», afferma Gerhard Berger, a guida del DTM.

