Bicchiere mezzo pieno per Mercedes-Benz nel primo doppio appuntamento stagionale della Formula E a Diriyah. Nyck de Vries vince con merito e caparbietà Gara 1 del venerdì, mentre al sabato parte dal fondo a causa dell’incidente di Edoardo Mortara nelle libere.

De Vries perfetto in Gara 1

Un giorno sicuramente da non dimenticare lo scorso venerdì per Nyck de Vries e Mercedes. Il pilota nederlandese parte per la prima volta nella sua carriera nella serie elettrica in pole position, dopo aver registrato i migliori tempi in ogni sessione di prove libere; con una gara perfetta, si aggiudica la prima gara della stagione. «Che risultato fantastico! Non so perché ma dopo la gara ero abbastanza tranquillo. Finora è stato un weekend ottimo, ovviamente è una sensazione molto bella ma non è stato affatto facile. C’erano così tante safety car che era difficile scegliere sempre la giusta gestione di energia, ci è voluta molta comunicazione con il team» dice de Vries subito dopo esser sceso dalla monoposto. Stoffel Vandoorne rimonta invece dalle ultime posizioni, terminando ottavo sul traguardo.

Difficile rimonta dal fondo in Gara 2

Diverso è stato l’epilogo per il sabato: dopo il botto di Mortara con Venturi nelle libere a causa di un problema al software del motore Mercedes, sia il team svizzero che quello tedesco sono stati costretti a rimanere ai box in via precauzionale. De Vries e Vandoorne sono quindi partiti dal fondo avendo saltato le qualifiche e ottengono il 9° e il 13° posto nonostante tutto. «È stato davvero un weekend di alti e bassi. La mancata qualifica ha influito negativamente sulla nostra intera giornata» ha aggiunto Ian James, Team Principal del Mercedes-Benz EQ Formula E Team.

Copyright foto: Mercedes-Benz