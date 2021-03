F2 | Trident presenta la line-up per il 2021: ecco Sato e Viscaal

In un colpo solo, Trident Motorsport annuncia oggi i piloti ufficiali per la stagione 2021 della Formula 2. La squadra italiana, che ha già svelato i portacolori per la Formula 3, conferma per un altro anno Marino Sato e accoglie il nuovo arrivato Bent Viscaal.

Sato riconfermato in Trident anche per il 2021

Il ventunenne pilota del Sol Levante disputerà la sua seconda stagione completa nella categoria, rimanendo fedele ai colori del Team Trident. Sato ha esordito nel FIA Formula 2 Championship nella parte conclusiva della stagione 2019, annata nella quale si è laureato campione nella Euroformula Open grazie a nove vittorie, undici podi, sei pole-position e cinque giri veloci. Sato ha esperienza anche nella Formula 3 Europea e nella Formula 4 italiana, categoria nella quale ha conquistato una vittoria. «Non vedo l’ora di continuare questo viaggio insieme al team Trident. La scorsa stagione è stata molto difficile ma siamo migliorati gara dopo gara. Voglio ringraziare tutti quelli coinvolti che hanno fatto sì che questo accadesse» ha detto il giapponese.

Viscaal promosso dopo un test a dicembre

Per Viscaal si tratterà invece del debutto assoluto nella categoria, dopo aver sostenuto una sessione di test lo scorso dieci dicembre a Sakhir con una monoposto di Trident. Viscaal è reduce da due stagioni in F.3, nelle quali ha conquistato una vittoria a Silverstone nel 2020. In precedenza, il pilota dei Paesi Bassi aveva conquistato la piazza d’onore nella Euroformula Open nel 2018, annata nella quale ha colto una vittoria, dodici podi e quattro pole position. Viscaal vanta anche un’esperienza della F.4 spagnola, categoria che lo ha visto protagonista nel 2017.

Copyright foto: Formula 2