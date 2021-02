F4 Italia | Smal e Montoya con Prema, Bedrin scelto da Van Amersfoort

Continua a muoversi anche il mercato 2021 dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth. Prema, dopo aver già annunciato Conrad Laursen, chiama alla carica Kirill Smal e Sebastian Montoya, mentre Nikita Bedrin correrà con Van Amersfoort Racing.

Smal e Montoya correranno con Prema nel 2021

Smal ha alle spalle una promettente carriera in kart, continuandoci a correre nel 2020 nonostante l’impegno (e il debutto) nella Formula 4, tra cui alcune gare proprio con Prema in quella italiana. Quest’anno, il russo ha ottenuto un 4° posto nella Formula 4 mediorientale e si prepara a fare il salto fisso nelle monoposto. Smal è anche parte del programma SMP Racing, sin dai suoi primi anni di competizione con il kart. «Sono felice di continuare a correre con un team così importante come Prema è un vero piacere. È poi una grande responsabilità, ovviamente, e voglio ringraziare SMP Racing per questa opportunità e per credere in me. Mi è piaciuto correre per Prema lo scorso anno, anche se abbiamo passato solo 3 mesi insieme. Il team mi ha accolto caldamente, ci siamo messi subito all’opera e abbiamo raggiunto i nostri obiettivi a fine stagione. Spero che quest’anno possa andare anche meglio. Il mio obiettivo è mirare alle vittorie» ha detto il giovane russo. A lui si aggiunge Montoya, anche lui nella line-up del team italiano nel 2020 ma per tutta la stagione: il colombiano aveva concluso 11° in classifica.

Arriva anche Bedrin con VAR

Van Amersfoort Racing si assicura invece Nikita Bedrin, distintosi nel panorama karting aggiudicandosi anche la WSK Super Master Series 2020 nella categoria OK. Rob Niessink, CEO alla Van Amersfoort Racing spiega: «Crediamo fermamente che l’esperienza di karting sia un elemento essenziale per il successo nel percorso di crescita di un pilota. Attraverso il talento e la dedizione estrema Nikita ha stupito le folle internazionali con le sue performance. In preparazione della stagione che sta per iniziare Nikita ha accumulato esperienza nella F4 mediorientale».

