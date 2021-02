Come avevamo anticipato meno di due settimane fa, Corvette correrà la 8 Ore di Portimao, primo appuntamento della stagione 2021 del FIA World Endurance Championship. La C8.R sarà guidata da Antonio Garcia e da Oliver Gavin, per la prima volta assieme nello stesso abitacolo.

Corvette presente in Portogallo, con gli occhi puntati sulla 24 Ore di Le Mans

Fresca vincitrice della 24 Ore di Daytona nella classe GTLM, Corvette si darà da fare anche in Portogallo nel Mondiale Endurance, ovviamente iscritta alla classe GTE-Pro. Gli americani hanno in programma anche la 6 Ore di Spa-Francorchamps, con l’obiettivo di competere anche alla 24 Ore di Le Mans di quest’anno dopo aver saltato l’edizione del 2020. È stato decisivo il cambio di date di Long Beach e Laguna Seca da aprile a settembre nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, permettendo così la partecipazione alla gara europea; tra l’altro, tra la 12 Ore di Sebring (del prossimo mese) e la 6 Ore di Watkins Glen (di giugno) c’è un ampio divario di tempo per poter gestire la trasferta nel Vecchio Continente, specificando che le tappe di Mid-Ohio e Detroit del campionato nordamericano non prevedono la partecipazione della classe GTLM.

Garcia e Gavin assieme sulla Corvette C8.R, iscritta nella classe GTE-Pro

La Corvette C8.R, che adotta la soluzione del motore centrale, avrà Garcia e Gavin come piloti ufficiali e sarà la prima volta che i due correranno assieme in equipaggio. La concorrenza sarà formata dalle due Porsche e dalle due Ferrari ufficiali, vista l’assenza di Aston Martin ritirata a fine della stagione 2020.

