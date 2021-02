Formula E | Diriyah, Qualifiche 1: de Vries vola con Mercedes e conquista la pole

È letteralmente volato Nyck de Vries nella Super Pole dell’ePrix di Diriyah, primo appuntamento della stagione 2020-21 di Formula E. Il pilota della Mercedes conquista la prima pole position in carriera, con oltre sei decimi di vantaggio su Pascal Wehrlein, 2°.

Mercedes in pole position con uno straordinario de Vries

Prestazione da urlo per de Vries nelle prime qualifiche dell’anno della serie elettrica. Il nederlandese, centrato l’accesso alla Super Pole che vede in pista i migliori sei della classifica complessiva dei quattro gruppi, registra un tempo di 1’08”157, ben +0”664 su Wehrlein. Il tedesco, alla prima uscita con la Porsche, si accontenta della seconda posizione ma conferma già di essere in forma nonostante una lunga assenza dalle piste e dalle competizioni. René Rast è solido 3° con Audi e accarezza fino all’ultimo la possibilità di partire in prima fila, ma scatterà invece dalla seconda con al fianco un ottimo Edoardo Mortara con Venturi. Alex Lynn si posiziona invece in quinta posizione con Mahindra, mentre Mitch Evans chiude i migliori sei con la sua Jaguar e con un riferimento di oltre 1”5 più lento rispetto a de Vries.

DS Techeetah nel fondo, indietro anche di Grassi e Vandoorne

Primo tra gli eliminati è André Lotterer con la Porsche, ben distanziato dai primi sei. Il francese occupa la settima posizione con Porsche davanti a Sam Bird, già ambientato in Jaguar. Maximilian Günther è nono con BMW, seguito da Oliver Rowland con Nissan e.dams nonostante il miglior tempo del Gruppo 1. Solamente 15° Stoffel Vandoorne con la seconda Mercedes, con dietro di lui Lucas di Grassi (Audi), Sébastien Buemi (Nissan), Antonio Felix da Costa e Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Annullati i tempi di Nick Cassidy (Virgin), Tom Blomqvist (NIO 333) e Nico Müller (Dragon Penske) perché registrati quando era presente una bandiera gialla per l’uscita a muro di Sergio Sette Câmara; tutti e tre erano stati velocissimi, con il neozelandese addirittura nella Super Pole.

ABB Formula E World Championship – Diriyah ePrix 2021: risultati qualifiche venerdì

