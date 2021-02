Un venerdì perfetto per Nyck de Vries e Mercedes in Arabia Saudita. Il nederlandese, con la vettura tedesca vince la prima gara nella Formula E, dominando dalla pole position fino alla bandiera a scacchi l’ePrix di Diriyah. Fantastica prestazione di Edoardo Mortara, 2° con Venturi.

Centro perfetto per de Vries e Mercedes

Non sbaglia nulla de Vries nella prima gara della stagione. Scattato benissimo dalla prima posizione, l’olandese mantiene la testa della corsa anche nei momenti di neutralizzazione della corsa: la prima per l’incidente che vede coinvolti Sam Bird (Jaguar) e Alex Lynn (Mahindra), la seconda per l’errore di Maximilian Günther finito a muro con la BMW. Mercedes ricomincia quindi da dove aveva finito: l’ultima gara di Berlino del 2020 aveva consegnato la prima vittoria al costruttore teutonico con Stoffel Vandoorne e, stavolta, proprio con de Vries. Bravissimo invece Mortara, protagonista anche di un doppio sorpasso spettacolare su Mitch Evans (Jaguar) e su Pascal Wehrlein (Porsche); lo svizzero termina meritatamente 2°, seguito dal neozelandese che vince il duello contro René Rast, 4°. Il tedesco di Audi paga l’aver raccolto l’Attack Mode pochi istanti prima della seconda bandiera gialla, perdendo quindi il diritto di usare l’incremento d’energia.

Fuori dai riflettori i grandi big del 2020

Wehrlein termina 5°, precedendo Oliver Rowland (Nissan e.dams), Alexander Sims (Mahindra), Vandoorne, Lucas di Grassi (Audi) e Oliver Turvey (NIO 333). In difficoltà gli altri big: il campione in carica Antonio Felix da Costa sfiora la top-10 con DS Techeetah, 11°; Sébastien Buemi è solo 13° con Nissan e.dams, Jean-Eric Vergne addirittura 15° con la seconda DS. Domani andrà in scena la seconda e ultima gara del fine settimana arabo.

ABB Formula E World Championship – Diriyah ePrix 2021: risultati gara 1

Copyright foto: per gentile concessione della Formula E