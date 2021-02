F3 | Ugran debutta con Jenzer, affiancherà Williams e Chovet nel 2021

Una vecchia conoscenza dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth debutta nella Formula 3 nel 2021: Filip Ugran firma con Jenzer Motorsport e correrà al fianco di Calan Williams e Pierre-Louis Chovet. Il rumeno ha già corso con il team svizzero proprio lo scorso anno.

Ugran promosso da Jenzer direttamente in Formula 3 per la stagione 2021

Ugran ha due anni di monoposto alle proprie spalle: il debutto è avvenuto nel 2019 proprio nella Formula 4 italiana con BVM Racing, partecipando poi con lo stesso team alla Formula 4 tedesca. Con Jenzer è arrivata invece l’occasione di correre un appuntamento nella Formula 4 spagnola, seguita poi da una stagione completa nel 2020 in Italia. Il bottino raccolgo dal rumeno nel campionato tricolore è stato di una vittoria, quattro podi e due giri veloci, con l’8° posto nella classifica finale. «Sono estremamente lieto di annunciare che correrò con Jenzer nella Formula 3» ha detto Ugran. «Ho gareggiato per questo fantastico team nel 2020 e sono molto contento dei risultati ottenuti. Non vedo l’ora di tornare presto in un circuito». Ugran andrà ad affiancare i già confermati Calan Williams e Pierre-Louis Chovet, entrambi più esperti con queste monoposto.

Jenzer: “Filip è preparato”

Andreas Jenzer, Team Principal di Jenzer Motorsport, ha aggiunto: «Siamo molto motivati che Filip, un pilota con cui abbiamo già lavorato positivamente per un anno, entri con noi in Formula 3. Non sarà facile essendo un debuttante, sicuramente è un vantaggio il fatto che andiamo già molto d’accordo. Filip è preparato e lavoreremo sodo insieme, non vediamo l’ora che cominci una stagione entusiasmante».

Copyright foto: Formula 3 via Twitter