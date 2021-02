WEC | Sorpresa Ferrari: annunciato un programma Le Mans Hypercar per il 2023!

Come un fulmine a ciel sereno – sebbene ci siano state alcune anticipazioni nelle scorse ore –, Ferrari annuncia il suo ingresso nel FIA World Endurance Championship. Il Cavallino ha avviato un programma Le Mans Hypercar, con la Rossa che tornerà dopo tanti anni a competere per la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans nel 2023.

Annuncio a sopresa: Ferrari costruirà una vettura Hypercar!

Dopo una fase di studio e analisi, Ferrari ha dato il via allo sviluppo della nuova vettura LMH che nelle scorse settimane è già entrato nel vivo con l’avvio delle fasi di progettazione e simulazione. Il programma di collaudi in pista, il nome della vettura e quello dei piloti che costituiranno gli equipaggi ufficiali saranno oggetto di future comunicazioni. A cinquant’anni dall’ultima partecipazione ufficiale nella classe regina del Mondiale Sport Prototipi nel 1973, la Ferrari scenderà in pista nella classe Hypercar del FIA World Endurance Championship. Le vetture GT di Maranello hanno riportato grandi successi nel corso di questi ultimi anni, come testimonia il titolo mondiale del 2017 e la 24 Ore di Le Mans del 2019.

Elkann: “Rilanciamo il nostro impegno”

John Elkann, Presidente di Ferrari, ha commentato: «In oltre 70 anni di competizioni abbiamo portato le nostre vetture a ruote coperte a trionfare sulle piste di tutto il mondo, sperimentando soluzioni tecnologiche d’avanguardia: innovazioni che nascono dai circuiti e rendono straordinaria ogni auto stradale prodotta a Maranello. Con il nuovo programma Le Mans Hypercar, Ferrari rilancia il suo impegno sportivo e conferma la volontà di essere protagonista nei campionati di eccellenza del motorsport mondiale».

Coletta: “C’è grande entusiasmo”

Antonello Coletta, a capo di Ferrari Attività Sportive GT, ha creduto nella possibilità di tornare a vedere la Casa di Maranello lottare per le vittorie assolute di gare come la 24 Ore di Le Mans o il titolo della classe regina. «L’annuncio odierno conferma l’impegno di Ferrari nel mondo dell’endurance e giunge a completamento di un percorso iniziato nel 2006, quando siamo tornati ad impegnarci in questa attività che poi ci ha portato a creare Competizioni GT. Da quel momento siamo stati in grado di riportare al successo le vetture del Cavallino Rampante in questo tipo di gare, come testimoniano i titoli mondiali e le vittorie alla 24 Ore di Le Mans. Crediamo fermamente nell’endurance e poter annunciare il ritorno nella top class del FIA WEC, un campionato che vede Ferrari tra le fondatrici insieme a FIA e a ACO, ci ripaga degli sforzi e del duro lavoro portato avanti in questi anni. C’è grande entusiasmo e voglia di affrontare questa nuova sfida, impegnativa ma al tempo stesso stimolante».