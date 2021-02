Formula E | TAG Heuer rinnova la partnership con un accordo pluriennale

Con la nuova stagione praticamente ormai alle porte, la Formula E rinnova la partnership che la lega con TAG Heuer. L’azienda svizzera continuerà a ricoprire il ruolo di cronometrista ufficiale del campionato elettrico, firmando un accordo di validità pluriennale.

TAG Heuer cronometrista ufficiale della Formula E

La storica partnership con tra Formula E e TAG Heuer continua anche per il 2021 (e non solo). Si legge nel comunicato: «TAG Heuer, partner ufficiale di Formula E sin dalla creazione del campionato, continuerà a ricoprire il ruolo di cronometrista ufficiale, continuando a contribuire allo spettacolo delle corse elettriche con l’assegnazione del nuovo TAG Heuer Fastest Lap ai piloti che realizzeranno il giro più veloce durante ogni E-Prix. La collaborazione tra TAG Heuer e Formula E avrà dunque un forte impatto sul campionato: il vincitore del TAG Heuer Fastest Lap di ogni E-Prix riceverà infatti un punto aggiuntivo in classifica, fondamentale per tutti i piloti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la vittoria del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. A partire da questa stagione, inoltre, il TAG Heuer Fastest Lap coinvolgerà anche i fan, entrando a far parte del gioco Formula E Predictor».

Vergne sarà il brand ambassador

Il prolungamento della partnership vedrà un rinnovo dell’impegno di TAG Heuer nel mondo del motorsport e un ulteriore rafforzamento del legame con Formula E, sia in qualità di title partner del team TAG Heuer Porsche, sia con la partecipazione come pilota del brand ambassador Jean-Éric Vergne, già due volte vincitore della Formula E.

