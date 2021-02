Formula E | Fenestraz nuovo pilota di riserva di Jaguar per il 2021

Con l’addio di Alex Lynn diventato ufficiale di Mahindra e l’uscita di scena di Tom Blomqvist, Jaguar Racing ha annunciato Sacha Fenestraz come pilota di riserva del suo team di Formula E. Il francese, impegnato nel Super GT e nella Super Formula in Giappone, sarà già disponibile in Arabia Saudita.

Blomqvist promosso, si libera il posto per Fenestraz

Terzo pilota di riserva in due anni per Jaguar: i britannici sono stati costretti a cercare un sostituto di Lynn, che ha preferito accasarsi alla Mahindra per la stagione 2020-21. Così, con Blomqvist fuori dai giochi e Lynn che lascia il ruolo di tester per Mahindra, Fenestraz viene accolto a braccia aperte all’interno team. Il transalpino aveva già provato la vettura in occasione dei rookie test di Marrakech dello scorso anno, dove aveva ottenuto il 10° miglior tempo e migliore di due decimi rispetto alla compagna Jamie Chadwick. «Mi sono divertito moltissimo con Jaguar a Marrakech lo scorso anno ed essere ora il suo pilota di riserva è un grande momento per me» ha detto Fenestraz. «La Formula E offre una sfida molto diversa da qualsiasi altro posto in cui ho corso prima, non vedo l’ora di sostenere il team e di tornare nel paddock della serie».

Il francese sarà impegnato anche in Giappone

Fenestraz è stato uno junior della Renault in Formula 1 nel 2018 ma, a causa di una stagione nella Formula 3 europea sotto le aspettative, è stato allontanato a fine anno. Con poco budget a disposizione e la prospettiva di appendere il casco al chiodo, Fenestraz si è trasferito in Giappone e ora è un pilota ufficiale di Toyota. Saltati i test pre-stagionali del Super GT dei prossimi 6-7 marzo (non avendo raggiunto il Giappone in tempo per scontare la quarantena obbligatoria di 14 giorni), Fenestraz sarà già presente a Diriyah questo weekend.

