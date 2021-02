F2 | Beckmann e Samaia nuovi volti di Charouz per la stagione 2021

Un “debuttante” e un “esperto” per Charouz Racing System per la stagione 2021 della Formula 2. Il team della Repubblica Ceca rinnova il proprio schieramento, annunciando David Beckmann – in arrivo dalla Formula 3 – e Guilherme Samaia, ex pilota di Campos Racing nel 2020.

Beckmann e Samaia al via con Charouz nel 2021 in Formula 2

Erano circolati i nomi già qualche giorno fa, ma la conferma è arrivata solamente ieri: Charouz firma Beckmann e Samaia per il 2021. Beckmann ha diversi anni di formula alle proprie spalle, avendo cominciato nel 2015 tra la Formula 4 tedesca e italiana per poi passare nel 2016 alla Formula 3 europea; nel 2018 è arrivato il salto alla GP3 Series, per poi rimanere nella rinnovata F.3 fino allo scorso anno. Il tedesco, nel 2020, ha raccolto due vittorie e il 6° posto finale con Trident e si è finalmente deciso di compiere il decisivo step in Formula 2. Anche Samaia ha molta esperienza con le monoposto ma si è già guadagnato un anno di Formula 2, anche se con Campos e 24 gare disputate non ha raccolto nessun punto valido per la classifica.

“Risultati positivi nei test di fine anno”

Antonín Charouz, proprietario della squadra, ha detto: «Sono contento di avere David e Guilherme con noi per questa stagione. Guardando indietro al 2020, probabilmente è stato l’anno più difficile nella storia del motorsport, ma siamo stati forti e abbiamo tenuto bassa la testa. Sono molto fiducioso sulla stagione 2021 perché abbiamo delle linee guida più chiare e questo ci consente di concentrarci ancor di più sul lavoro in pista. Abbiamo già avuto il piacere di lavorare con Beckmann e Samaia nei test di fine anno e i risultati sono stati positivi e incoraggianti per entrambi».

