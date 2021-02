Formula E | Sky Italia trasmetterà in diretta tutte le gare della nuova stagione

Nuovo accordo per la Formula E con Sky Italia. La rete televisiva a pagamento, dopo un contratto su base pluriennale, trasmetterà in diretta tutti gli appuntamenti della stagione 2020-21, che scatterà questo weekend in Arabi Saudita. Continua, invece, il rapporto con Mediaset.

Sky Italia affianca Mediaset nella diretta della Formula E

La partnership permetterà a Formula E di ampliare l’audience televisiva in Italia e di continuare a offrire in diretta le gare della serie elettrica; infatti, Mediaset continuerà a trasmettere in chiaro anche nel 2021. Sky offrirà una copertura completa di ogni tappa del Mondiale, trasmettendo in diretta le sessioni di qualifica e le gare, aggiornando in tempo reale gli appassionati con tutte le notizie su Formula E su Sky Sport 24 e sui canali social di Sky Sport. La diretta Formula E targata Sky Italia avrà inizio in occasione delle prime due gare del Campionato del Mondo a Diriyah, in Arabia Saudita, il weekend del 26 e 27 febbraio. Dopo il debutto in notturna sulle strade arabe, il 10 aprile la serie tornerà a Roma, che si conferma la città della Formula E per altri 5 anni, grazie all’accordo con Roma Capitale.

Guido Meda: “Grande attenzione all’elettrico”

«Siamo felici di accogliere e di raccontare sui nostri canali un altro grande evento motoristico» ha commentato Guido Meda, Vicedirettore Sky Sport e capo dei motori. «La Formula E completa la nostra offerta e testimonia anche la grande attenzione che Sky rivolge anche all’elettrico e ai temi della sostenibilità. Questa novità garantisce tante ore di diretta con gare spettacolari, alle quali affiancheremo approfondimenti che cercheremo di fare con passione, con la competenza dei nostri talent e con la qualità tecnologica che rende le corse belle da vedere, divertenti e facili da capire».

Copyright foto: per gentile concessione della Formula E