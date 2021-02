ERC | Umberto Scandola verso un programma nel Campionato Europeo Rally, sempre con Hyundai Italia

Per Umberto Scandola il 2021 sarà un’altra stagione dal sapore internazionale, sempre legata a Hyundai Rally Team Italia. Il veronese infatti quest’anno dovrebbe affrontare (mancherebbe solo l’ufficialità) il FIA ERC.

Scandola nel Campionato Europeo Rally 2021

Di conseguenza per la terza stagione di fila il pilota 36enne correrà ancora una volta con la Hyundai i20 R5 preparata da S.A. Motorsport Italia del fratello Riccardo, ed alle note avrà l’imprescindibile Guido D’Amore. Il tutto con il supporto fondamentale di sponsor come la compagnia WithU, a cui Scandola ha prestato anche il volto (assieme ad altri sportivi sponsorizzati dall’azienda italiana, come Franco Morbidelli) per una campagna promozionale lanciata in questi giorni.

La nuova livrea della Hyundai i20 R5 di Scandola

Nel fitto curriculum del veronese, già campione italiano rally nel 2013, il Campionato Europeo è apparso a sprazzi attraverso diverse partecipazioni a singole gare: nel 2021 potrebbe esserci invece un programma più completo, a cui dovrebbero affiancarsi delle uscite nelle nostre competizioni nazionali rally e finanche WRC. A tal proposito, ricordiamo l’impresa di cui sono stati protagonisti Scandola e D’Amore, la scorsa stagione iscritti nel WRC3, a fine 2020 all’ACI Rally Monza, ultimo round del Mondiale: ci riferiamo alla vittoria nella PS11, diventando così i primi italiani da dodici anni a questa parte a conquistare una prova speciale del WRC. Da tre anni a questa parte Scandola e D’Amore sono l’equipaggio di punta dello Hyundai Rally Team Italia, team clienti ufficiale del marchio coreano nato nel 2019. Intanto, per quanto riguarda la stagione 2021, nei giorni scorsi il team ha svelato la livrea della i20 R5 del pilota veronese.