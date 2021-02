WRC | Safari Rally 2021, pubblicato il programma con il percorso e gli orari

Una degli appuntamenti più attesi della scorsa stagione del WRC era il Safari Rally, che riportava il Mondiale in terra africana a diciotto anni dall’ultima volta. Poi, a causa principalmente della pandemia, il round previsto in quel del Kenya il 15-19 luglio del 2020 saltò, Ma giacché il Governo del luogo ha in essere un accordo con la FIA per qualche anno, il Safari tornerà nell’attuale stagione, questa volta nelle date del 24-27 giugno prossimi.

Percorso confermato per il Safari Rally 2021

Nel frattempo, gli organizzatori hanno pubblicato la Rally Guide 1, sorta di anteprima di quello che sarà l’evento, in attesa della Rally Guide 2 che invece rappresenterà la bibbia definitiva dell’appuntamento. Possiamo intanto iniziare ad avere un’idea del programma di gara, che scatterà mercoledì 23 giugno con lo shakedown di Naivasha, dove si situerà il parco assistenza. Giovedì 24 si comincia di primo pomeriggio (ora locale) con la prova spettacolo di Kasarani, come previsto nel 2020. Venerdì 25 sarà la volta di sei prove speciali, ed anche qui troviamo conferme rispetto al programma dello scorso anno con la Chui Lodge, a cui seguirà la Kedong da quasi 33 km e la Oserian, da ripetere poi nel pomeriggio. Anche sabato 26 ci saranno sei PS da affrontare, nell’ordine la Elementaita, la Soysambu e la Sleeping Warrior, da rifare anch’esse nel giro pomeridiano, e pure in questo caso saremo davanti ad un calco dello scorso anno. Praticamente uguale al programma del Safari 2020 anche la giornata di domenica 27 giugno, con le ultime cinque prove speciali e l’ultima, la Hells Gate 2, valida come Power Stage. In tutto 18 PS tra savana, spazi sconfinati e sterrati che si incuneano tra la vegetazione locale, per 320,77 km cronometrati.

Safari Rally 2021, percorso ed orari italiani

-Mercoledì 23 Giugno

11:01 – Shakedown Naivasha 5,40 km

-Giovedì 24 Giugno

12:08 – SS1 Super Special Kasarani 4,84 km

-Venerdì 25 Giugno

06:20 – SS2 Chui Lodge 1 13,34 km

07:16 – SS3 Kedong 1 32,68 km

08:29 – SS4 Oserian 1 18,87 km

11:49 – SS5 Chui Lodge 2 13,34 km

12:45 – SS6 Kedong 2 32,68 km

13:58 – SS7 Oserian 2 18,87 km

-Sabato 26 Giugno

06:08 – SS8 Elementaita 1 15,00 km

07:08 – SS9 Soysambu 1 20,33 km

08:22 – SS10 Sleeping Warrior 1 31,00 km

12:05 – SS11 Elementaita 2 15,00 km

13:08 – SS12 Soysambu 2 20,33 km

14:22 – SS13 Sleeping Warrior 2 31,00 km

-Domenica 27 Giugno

05:56 – SS14 Loldia 1 11,33 km

07:08 – SS15 Hells Gate 1 10,56 km

08:52 – SS16 Malewa 9,71 km

09:25 – SS17 Loldia 2 11,33 km

11:18 – SS18 Hells Gate 2 [Power Stage] 10,56 km

Nella foto di copertina: Jürgen Barth e Roland Kussmaul a bordo della Porsche 911 in occasione del Safari Rally del 1978