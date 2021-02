DTM | Rast dice ufficialmente addio: nessuna gara nella stagione 2021

Dopo aver conquistato il terzo titolo nel 2020, René Rast non prenderà parte alla stagione 2021 del DTM. Con l’uscita di scena di Audi, l’adozione dei nuovi regolamenti GT3 e il nuovo impegno ufficiale nella Formula E, il pilota tedesco concentrerà tutte le proprie attenzioni proprio sul campionato elettrico.

Rast assente, focus solo sulla Formula E come ufficiale Audi

Rast è il più vincente dei piloti Audi nel DTM, lottando per tutto lo scorso anno con i compagni di marchio Nico Müller e Robin Frijns. La Casa di Ingolstadt ha annunciato lo scorso mese che Müller e Mike Rockenfeller saranno i suoi piloti ufficiali per la serie tedesca, offrendo supporto ai team clienti interessati e lasciando le porte aperte a Rast. Però, il tedesco ha chiarito che, dopo tutto, non correrà, con gli occhi rivolti alla Formula E. «Mi piace il DTM e vorrei anche correre con un team clienti di Audi, ma abbiamo deciso assieme che mi concentrerò solo sulla Formula E nel 2021» ha detto il 34enne a ran.de. A complicare un doppio impegno ci sono anche delle sovrapposizioni tra le due categorie, anche se per la pandemia potrebbero esserci alcuni cambiamenti in entrambi i calendari.

Abt Sportsline con due Audi nel DTM. Porte aperte per Rast (in caso di ripensamento)

Se Rast decidesse di ritrattare le proprie parole, il campione in carica potrebbe correre con un’Audi di Abt Sportsline. Il team tedesco, che corre dal 2016 nel DTM, ha già confermato due Audi R8 LMS GT3, ma non ha ancora confermato i propri piloti.

Copyright foto: DTM