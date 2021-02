WTCR | Comtoyou con quattro Audi nel 2021, annunciati Berthon e Vervisch

Dopo la presentazione della nuova Audi RS 3 LMS TCR qualche settimana fa, Comtoyou Racing ha annunciato che correrà con quattro di queste nella stagione 2021 del WTCR. Nathanaël Berthon e Frédéric Vervisch sono già stati confermati come piloti ufficiali.

Comtoyou schiera quattro nuove Audi RS 3 LMS TCR

François Verbist, team manager di Comtoyou Racing ha supervisionato i test pre-stagione dell’Audi RS 3 LMS TCR assieme al team principal Jean-Michel Baert. Chris Reinke, a capo del settore clienti di Audi Sport, ha detto: «Il WTCR ci darà modo di provare la macchina su diverse piste internazionali al massimo livello di pressione per la categoria. Solo così potremo iniziare a consegnarla ai nostri clienti nella seconda metà dell’anno. Il team di Jean-Michel Baert conosce i nostri prodotti dal 2017, ha vinto gare e titoli internazionali ed è stato al via del FIA WTCR fin dall’inizio». Baert ha aggiunto: «Il 2020 è stato il nostro miglior anno visti i titoli vinti nel TCR Europe e TCR Benelux, ma anche le vittorie e podi segnati nel WTCR, dove è arrivato pure il Rookie Trophy. Grazie al supporto di Audi Sport, vogliamo portare sul gradino più alto i colori del Belgio. Ringrazio Chris Reinke di Audi e tutta la sua squadra per aver creduto in noi».

Gavory: “Felice di questa partnership tra Audi e Comtoyou

«Siamo felici ed entusiasti di questa nuova collaborazione con Audi Sport. Lavoriamo assieme da 5 anni e sono orgoglioso che ci abbiano affidato gli ultimi sviluppi di quest’auto!» ha sottolineato Verbist. Xavier Gavory, direttore del WTCR per Eurosport Events: «Con Frédéric e Nathanaël diamo il bentornato a due ottimi piloti di successo ed esperienza in questa serie. È fantastico ritrovare l’Audi nella prima gara del Nürburgring Nordschleife, dove è sempre stata ben rappresentata. Non vediamo l’ora che arrivino anche gli altri annunci della Comtoyou e degli altri team che combatteranno contro il Campione Yann Ehrlacher».

Berthon e Vervisch: un mix di velocità ed esperienza



Berthon e Vervisch, assieme ad Audi Sport, hanno accumulato esperienza con il precedente modello della RS 3 LMS, essendo anche stati compagni in Comtoyou Racing nel 2018. Il belga ottenne proprio in quell’anno la sua prima vittoria nel Mondiale a Macao, seguita l’anno dopo dalla Slovacchia. Vervisch ha corso lo scorso anno nel GT, al contrario di Berthon che, invece, è tornato nel WTCR vincendo in Slovacchia e disputando un’ottima stagione.

Vervisch: “Voglio vincere il titolo!”

«Vervisch tecnicamente è molto bravo e affidabile. Questo era perfetto come collaudatore. Assieme a lui ci sarà un nuovo arrivato, Nathanaël Berthon, che ha già dimostrato ottime qualità in varie categorie» ha detto Reinke. Vervisch punta in alto per il 2021: «Sono onorato e grato di rappresentare l’Audi e Comtoyou Racing nel WTCR con la nuova RS 3 LMS. L’unico obiettivo del 2021 è vincere il titolo! Tornare nel WTCR con la Comtoyou Racing ed Audi Sport è una grandissima motivazione, abbiamo tanto lavoro da fare nello sviluppo, ma con la squadra mi trovo benissimo e sicuramente unendo le forze potremo raggiungere i traguardi che vogliamo entrambi».

