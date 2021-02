Pure ETCR | Hyundai formalizza la partecipazione, Adamo: “Siamo molto entusiasti”

Il Pure ETCR è ormai pronto al debutto, con il primo appuntamento della stagione 2021 fissato per i prossimi 18-20 giugno all’Autodromo di Vallelunga. Hyundai Motorsport è prima linea per il campionato con la Veloster N ETCR, già portata in pista per la prima volta Daytona.

Hyundai Veloster N ETCR: l’arma elettrica della Casa coreana

Hyundai Motorsport parteciperà al campionato inaugurale del Pure ETCR, dedicato alle auto da turismo completamente elettriche, che inizierà alla fine di quest’anno. La serie rappresenterà un punto di riferimento per le competizioni elettriche in tutto il mondo e accelererà la transizione verso una mobilità a zero emissioni. Il coinvolgimento di Hyundai segna il più recente passo dell’azienda per rendere il motorsport più sostenibile. Hyundai Motorsport prenderà parte al Pure ETCR con la Veloster N ETCR, la sua nuova auto da turismo ad alte prestazioni completamente elettrica, segnando l’inizio di una nuova entusiasmante era per Hyundai che vedrà le competizioni elettriche diventare uno dei pilastri dell’azienda.

Oltre alla sua strategia di elettrificazione, Hyundai ha anche utilizzato la sua leadership nella tecnologia fuel cell per sviluppare un generatore alimentato a idrogeno, che sarà in grado di caricare le vetture convertendo l’idrogeno verde in energia elettrica per la ricarica delle batterie.

Trasferimento di conoscenze dal WRC e dal TCR

Per Hyundai, il motorsport è un settore dove poter sperimentare nuove tecnologie, che possono poi influenzare lo sviluppo delle sue auto di produzione, e non solo. Questo riflette lo spirito pionieristico dell’azienda, che si traduce in una costante innovazione e leadership nella mobilità del futuro. Il trasferimento di conoscenze tra Hyundai Motorsport e Hyundai N si è dimostrato finora fruttuoso, con successi e riconoscimenti ricevuti nei campionati WRC e TCR, e con l’ottima accoglienza riservata alle auto di produzione come Nuova i20 N.

Adamo: Siamo molto entusiasti di prendere parte al Pure ETCR

«Hyundai sta compiendo enormi sforzi nello sviluppare la mobilità sostenibile per un mondo migliore, e il motorsport non è esente da questo obiettivo. Ecco perché siamo molto entusiasti di avere l’opportunità di dare continuità ai nostri successi WRC e TCR prendendo parte al PURE ETCR», afferma Andrea Adamo, Team Principal di Hyundai Motorsport. «Con il nostro approccio olistico, siamo in grado di ridurre significativamente le emissioni nel motorsport garantendo allo stesso tempo che questo sport spettacolare che conosciamo e amiamo rimanga divertente, sia per i piloti che per gli appassionati».

Copyright foto: Hyundai