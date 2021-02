CIR | Movisport conferma Scattolon per la stagione 2021 nel Tricolore Rally

Tra poche settimane comincerà il Campionato Italiano Rally, e finalmente inizia ad arrivare – anche se alla spicciolata – qualche notizia sui partecipanti al CIR 2021, in partenza il prossimo 12-13 marzo sugli asfalti del 44esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

Scattolon e Bernacchini nel CIR 2021

Al momento sappiamo di certo che sarà della partita il campione italiano uscente Andrea Crugnola, più una selezione dei giovani piloti raccolti sotto l’ala di ACI Team Italia. Nell’attesa di scoprire la lista iscritti completa del Ciocco, che ci offrirà anche una cartina tornasole dei partecipanti al CIR (il 3 marzo è il termine ultimo per dare la propria adesione), arriva da Movisport -parallelamente impegnata nel WRC2, e che schiererà tra gli altri anche Esapekka Lappi all’imminente Arctic Rally Finland – l’ufficialità dell’impegno stagionale di Giacomo Scattolon, che per la quinta volta in carriera affronterà il campionato tricolore. Il terzo classificato nella Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2020 ritroverà come copilota Giovanni Bernacchini, al suo fianco per dettargli le note sulla Skoda Fabia R5 negli appuntamenti del CIR.

Debutto su Volkswagen Polo R5 per Scattolon

Cambierà però la vettura per il campione nazionale Junior 2014, che avrà a disposizione per la prima volta nella sua carriera la Volkswagen Polo GTi R5 con gomme Pirelli, preparata dal team Erreffe Rally, struttura già al fianco del pavese negli ultimi due round della stagione scorsa (che Scattolon concluse all’ACI Rally Monza, valido per il WRC: nel 2020 anche una vittoria, in occasione del Rally della Lanterna). L’alfiere di Movisport lotterà anche per la classifica del CIR Asfalto, categoria del campionato in cui si classificò terzo nel 2018.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport