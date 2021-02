DTM | ROWE pensa a un programma 2021, in arrivo anche Aston Martin?

Sempre più in movimento il mercato del DTM, che con il passaggio ai regolamenti GT3 sta accogliendo nuove iscrizioni per la stagione 2021. Tra le ultime novità, ROWE Racing sta pensando a un passaggio nella serie dal GT World Challenge Europe e si vocifera anche di una Aston Martin sulla griglia di partenza.

ROWE Racing: tra GT World Challenge Europe e DTM

In questi giorni, ROWE Racing dovrebbe prendere la decisione sui programmi per quest’anno. Secondo il team principal Hans-Peter Naundorf si starebbe davvero valutando uno “switch” tra il GTWC Europe e il DTM, ricordando che la squadra tedesca ha vinto sia la 24 Ore di Spa sia la 24 Ore del Nürburgring. Assieme a uno dei due campionati verranno affiancati anche alcuni appuntamenti al Nordschleife, tra cui ovviamente la 24 Ore. «Non è una questione puramente di budget» ha sottolineato Naundorf a Sportscar365 «Dal punto di vista sportivo, abbiamo ottenuto quattro podi negli ultimi cinque anni e ora ci domandiamo: cosa vogliamo ancora ottenere? Poi c’è una questione di marketing: il pubblico. I nostri investitori pagano per Spa, ma se vogliamo vincere dobbiamo prendere parte alle altre gare. Il DTM, con otto round sullo stesso piano, è un nuovo tipo di marketing, è un’opportunità per fare qualcosa di nuovo».

Racing One pronta ad acquistare un’Aston Martin

Lasciando questi dubbi a ROWE Racing, ne arrivano altri da Aston Martin. Il costruttore britannico ha rinunciato a ogni programma ufficiale per correre in Formula 1, confermando però un programma Customer per le sue Vantage GT3. Martin Kohlhaas, boss di Racing One, ha rivelato a Motorsport.com che è in trattativa per mettere assieme un programma nel DTM, o con Aston Martin o con Ferrari. Il team già possiede due 488 GT3 Evo con cui prevede di correre la Nürburgring Langstrecken Serie e la 24H Series, ma dovrebbe acquistare una Vantage se avrà il supporto dei britannici.

