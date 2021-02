ACI Team Italia, ecco la selezione dei giovani piloti rally per la stagione 2021: entra anche Crugnola

Il programma ACI Team Italia, che mira a supportare i giovani piloti del nostro Paese affinché possano trovare la propria strada nel motorsport, prosegue anche nel 2021 dopo i buoni risultati ottenuti negli scorsi anni. Anche perché diciamocelo, in un panorama come quello dei nostri rally c’è assolutamente bisogno di un vivaio basato su un progetto a medio-lungo termine, che possa sostenere ad ampio raggio i potenziali talenti di casa nostra, affinché non venga disperso questo capitale umano.

ACI Team Italia 2021: i piloti scelti per il CIR

La selezione 2021 presenta diverse conferme e novità, sempre però nel solco dei giovani protagonisti che abbiamo imparato a conoscere in questi anni nel settore rally. La Direzione Centrale per lo Sport di ACI, assieme alla Commissione Rally ACI Sport ed ACI Sport S.p.A., ha finalizzato il programma di questa stagione ed individuato undici piloti che verranno supportati sia dal punto di vista economico che negli altri aspetti della loro carriera: resta sempre sotto l’ala di ACI Team Italia Fabio Andolfi, da tempo volto e simbolo del vivaio nazionale per la disciplina rallistica, e che dopo diverse stagioni nelle categorie di supporto del WRC (ultime delle quali lo Junior WRC nel 2020), nel 2021 sarà impegnato nel Campionato Italiano Rally.

Oltre al savonese, nel programma dedicato al Tricolore Rally e quindi in competizione in questa serie troveremo Andrea Crugnola, campione italiano uscente e che guadagna il supporto di ACI Team Italia, utile per la sua nuova avventura su Hyundai i20 R5; Alessio Profeta, entrato nel vivaio lo scorso anno e primo tra gli Under 25 nel CIR 2020; Alessandro Re, più volte sul podio dell’IRCup e con alle spalle anche esperienze internazionali; il già campione CIR Junior 2019 Marco Pollara, che guadagnò lo scorso anno l’accesso allo Junior WRC sempre supportato da ACI Team Italia, ottenendo anche dei buoni risultati come il quinto posto di categoria al Rally Estonia e il sesto al Rally Italia Sardegna; a proposito di CIR Junior, fa il proprio ingresso nel vivaio ACI anche il trionfatore dell’edizione 2020 Andrea Mazzocchi; ritroviamo poi Damiano De Tommaso, pure lui campione italiano Junior (nel 2018) e poi nei due anni successivi vincitore dell’IRCup, e che torna meritatamente nel CIR passando dalla porta principale; infine faranno parte di ACI Team Italia 2021 anche Tommaso Ciuffi, già campione CIR Due Ruote Motrici nel 2019 assieme a Nicolò Gonella, e Luca Bottarelli, altro giovane in crescita negli ultimi anni e che ha trovato la giusta dimensione nella classe Rally2, conquistando nella scorsa stagione dei buoni piazzamenti al Rally Due Valli e in Coppa Rally di Zona.

Somaschini nel CIRT, Battistolli nell’ERC

Questo lo schieramento dei giovani ACI Team Italia per il CIR 2021; nel CIR Terra, invece, la Federazione punterà su Rachele Somaschini, che dopo tante e proficue esperienze nazionali e all’estero, tra incursioni nel WRC e l’avventura nell’ERC lo scorso anno, affronterà la sua prima stagione completa nel Tricolore degli sterrati. Infine, abbiamo citato l’ERC, ed ecco che per il campionato europeo ACI Team Italia punterà su Alberto Battistolli, ormai dirottato dallo scorso anno sui rally moderni dopo una prima parte di carriera consumata in quelli storici.