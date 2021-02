Simone Goldoni ritrova la Suzuki Swift Sport Hybrid: stagione 2021 ancora nel CIR e nel Suzuki Rally Cup

Mentre si sono aperte le iscrizioni al 44esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally la cui partenza è prevista per il prossimo mese, iniziano ad arrivare alla spicciolata alcune novità e conferme su cui lotterà nel Tricolore Rally e nei trofei monomarca abbinati alle competizioni nazionali.

Il programma di Simone Goldoni

Se il campione italiano uscente Andrea Crugnola pare sia pronto, assieme al navigatore Pietro Ometto, ad una stagione sulla Hyundai i20 R5 (forse per il team Friulmotor), un altro protagonista dei nostri rally ha confermato la sua presenza nel CIR ed anche nel Suzuki Rally Cup. Parliamo di Simone Goldoni, già vincitore del monomarca della casa di Hamamatsu nel 2019 e che lo scorso anno ha fatto da tester per la nuova Suzuki Swift Sport Hybrid R1: con la stessa vettura il giovane aostano maestro di sci ha corso nel Rally Cup del marchio giapponese e conteso a Davide Porta il titolo nel CIR R1, poi andato al rivale piemontese (anche se, essendo in competizione con una vettura ibrida, Goldoni poteva portarsi a casa giusto dei punteggi dimezzati).

Debutto al Canavese per Goldoni e la Suzuki Swift Sport Hybrid

Quest’anno l’obiettivo sarà quello di capitalizzare il lavoro di sviluppo con l’ibrida, che entra ufficialmente in gara nel monomarca Suzuki, con uno sguardo al successo di classe nel Campionato (ottenuto nel 2020 negli appuntamenti del Rally di Roma Capitale e Targa Florio) ed ovviamente nel Suzuki Rally Cup. Assieme a Goldoni ci saranno dentro l’abitacolo i fidati navigatori Eric Macori e Flavio Garella, che si alterneranno lungo la stagione. «Ringrazio i partners storici che hanno rinnovato il loro fondamentale sostegno, i nuovi che si sono aggiunti permettendomi con la Scuderia Efferre, sostenuti dalla D.G.M e il consolidato supporto tecnico della Gliese Engineering di essere nuovamente al via del Campionato Italiano Rally con la Suzuki Swift Sport Hybrid R1», ha dichiarato il pilota sul proprio sito ufficiale.

Goldoni è atteso al Rally Il Ciocco del 12-13 marzo, quindi, ma prima farà tappa al Rally del Canavese del 27-28 febbraio per una sorta di test con la Swift Sport Hybrid in un contesto competitivo, e per riprendere la mano con la vettura.