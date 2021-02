WEC | Corvette ritorna: in programma Portimao, Spa-Francorchamps e la 24 Ore di Le Mans

Corvette ha in programma di tornare nel FIA World Endurance Championship. Dopo aver rinunciato all’edizione 2020, il Costruttore statunitense potrebbe ripresentarsi alla 24 Ore di Le Mans del 2021, prendendo parte anche alla 8 Ore di Portimão e alla 6 Ore di Spa-Francorchamps.

Corvette ci pensa: 24 Ore di Le Mans più due eventi nel 2021

Secondo quanto riportato da Sportscar365, Corvette si starebbe preparando per due appuntamenti del Mondiale Endurance, requisito necessario per potersi iscrivere alla 24 Ore di Le Mans nella classe GTE-Pro. Per il momento, non c’è stato ancora un annuncio formale ma un portavoce degli americani ha dichiarato a Sportscar365 che: «Se ci sono opportunità per correre nel WEC le prenderemo sicuramente in considerazione». Le gare a cui mira Corvette sono Portimão e Spa-Francorchamps, le due che precedono proprio la maratona francese: quella portoghese è in programma il prossimo 4 aprile – dopo aver sostituito la 1000 Miglia di Sebring –, mentre quella belga è fissata al 1° maggio. L’ultima apparizione di Corvette nel Mondiale risale alla 6 Ore di Austin di febbraio 2020, prima che la pandemia di COVID-19 li costringesse a rinunciare alla trasferta in Francia dopo 20 partecipazioni consecutive.

Corvette “libera” dall’impegno in IMSA

Corvette rimarrà ovviamente impegnata in prima linea nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, anche se è stato decisivo il cambio di date di Long Beach e Laguna Seca da aprile a settembre, permettendo così la partecipazione in Europa; tra l’altro, tra la 12 Ore di Sebring (del prossimo mese) e la 6 Ore di Watkins Glen (di giugno) c’è un ampio divario di tempo per poter organizzare il programma, specificando che le tappe di Mid-Ohio e Detroit del campionato nordamericano non prevedono la partecipazione della classe GTLM.

