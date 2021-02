DTM | Entra Walkenhorst con BMW, 2 Seas passa a Mercedes-AMG

Due notizie importanti per DTM, tra new-entry e alcuni aggiornamenti della griglia della stagione 2021. Walkenhorst Motorsport si iscrive al campionato tedesco con una BMW M6 GT3, mentre 2 Seas Motorsport ha messo in vendita le proprie McLaren 720S GT3 e correrà con due Mercedes-AMG GT3 Evo.

Walkenhorst iscritta al DTM con una BMW

Partendo da Walkenhorst, il team tedesco ha vinto lo scorso anno il titolo dell’Intercontinental GT Challenge con Augusto Farfus e Nicky Catsburg, trionfando a Indianapolis e a Kyalami. Ora arriva un nuovo programma, incentrato nelle otto tappe sprint del DTM anche se non è ancora stato annunciato il pilota per la sua BMW. «Siamo lieti di annunciare il nostro coinvolgimento nel DTM. Come team, abbiamo lavorato molto duramente per trasformare questo progetto in realtà» ha dichiarato Niclas Königbauer, Team Manager. «Dopo i successi internazionali degli ultimi anni, passare al DTM è uno step logico per espandere i nostri programmi GT3. L’obiettivo è di competere ai massimi livelli ed era chiaro che per noi il DTM è il posto giusto per farlo».

2 Seas Motorsport rinuncia alle McLaren e sceglie Mercedes-AMG

Un passo “indietro” invece per 2 Seas Motorsport, una delle prime squadre ad annunciare la propria partecipazione al nuovo DTM. Il team proveniente dal Bahrain, dopo aver vinto la 12 Ore del Golfo a gennaio, ha messo sul mercato le sue due McLaren, decidendo quindi di investire in due Mercedes-AMG. «Sono estremamente felice di confermare il nuovo rapporto tra 2 Seas Motorsport e Mercedes-AMG» ha detto Isa Al Khalifa, co-proprietario del team e pilota ufficiale. «Mercedes-AMG è al vertice delle competizioni e la GT3 ha avuto un enorme successo fin dal suo debutto».

