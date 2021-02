Formula Regional by Alpine | Pizzi promosso da Van Amersfoort Racing dalla F4 Italia

Dopo aver lottato per il titolo dell’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth, Francesco Pizzi è stato promosso da Van Amersfoort Racing nel rinnovato Formula Regional European Championship by Alpine. Il pilota italiano: «Felice di continuare a lavorare con loro».

Pizzi ancora con VAR, stavolta nel Formula Regional by Alpine

Pizzi ha nel proprio palmarès il titolo 2020 della Formula 4 UAE Championship, oltre ovviamente a quello di vicecampione della Formula 4 italiana dopo aver duellato a lungo con il campione Gabriele Minì, che troverà anche quest’anno nel Formula Regional. «Dopo un anno incredibile nella F4 Italia, certamente il campionato più difficile in Europa per questa categoria, sono estremamente entusiasta di continuare a lavorare con VAR nella prossima stagione» ha detto Pizzi. «L’anno scorso con il supporto del team sono riuscito a crescere non solo come pilota, ma anche come persona. Il 2020 è stato fantastico, ma ho tutte le intenzioni per rendere il 2021 ancora migliore. Non vedo l’ora che arrivi la nuova macchina, che ovviamente è un bel passo avanti rispetto alla F4, e non vedo l’ora che si arrivi sulle nuove piste su cui gareggeremo, tra le quali Montecarlo, un sogno che coltivavo da sempre».

VAR: “Francesco è pronto per il salto di qualità”

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing, ha aggiunto: «Siamo estremamente entusiasti di avere ancora con noi Francesco. Sapevamo che aveva tutte le qualità per esprimersi al meglio e lo ha dimostrato per tutto il 2020. Poter continuare a lavorare con lui sarà vantaggioso per entrambi. Il nuovo campionato si preannuncia molto competitivo e di sicuro non sarà una passeggiata. Crediamo che Francesco sia completamente pronto per compiere un ulteriore salto di qualità nel Regional European by Alpine e potrà contare sul nostro pieno supporto sia dentro e sia fuori la pista».

