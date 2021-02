F3 | Novalak passa da Carlin a Trident per la seconda stagione nella categoria

Cambio di casacca per Clement Novalak nella Formula 3. Il pilota franco-svizzero, dopo una stagione, ha deciso di lasciare Carlin per passare nelle file di Trident. Il team italiano occupa così un secondo sedile, dopo aver già confermato nei giorni scorsi David Schumacher.

Novalak nuovo volto di Trident per il 2021

Novalak, che ha corso fino ad ora con una licenza britannica, farà parte di Trident per la stagione 2021. Nel 2018 ha ottenenuto due vittorie, quattro podi e tre giri veloci nella Toyota Racing Series, conclusa al 5° posto. Nel 2019 ha ottenuto il titolo della Formula 3 britannica grazie a due vittorie, otto podi e due pole position. Infine, lo scorso anno, il 20enne ha esordito in Formula 3, concludendo al 12° posto con Carlin e raccogliendo un 2° posto in Gara 1 a Silverstone come miglior risultato, aggiungendo anche un 3° posto in Gara 2 nel primo round di Spielberg.«Sono felice di annunciare che quest’anno correrò sotto le insegne Trident. Sono onorato di poter entrare in un team così prestigioso, e spero di sfruttare quest’opportunità per raggiungere i miei obiettivi. L’esperienza con la squadra durante i test di fine 2020 è stata straordinaria, e mi sono sentito davvero a mio agio. Non vedo quindi l’ora di correre con i loro colori nel 2021» ha detto Novalak.

Ricci: “Siamo soddisfatti di Clement”

Giacomo Ricci, Team Manager Trident Motorsport, ha aggiunto: «Clément è un pilota veloce e competitivo. Ha molte qualità, è entusiasta ed è estremamente dedicato nel lavoro. Mi piace molto il suo approccio e metodo di lavoro. Siamo molto soddisfatti che faccia parte del nostro line-up 2021 nel FIA Formula 3 Championship. Novalak ha impressionato lo staff tecnico del Trident Motorsport in occasione dei post-season test, creando velocemente con tutti i membri del team una promettente alchimia. Sono certo che Clément disputerà una stagione molto competitiva con i nostri colori. Già nel 2020, il ventenne pilota francese ha espresso un rimarchevole potenziale, seppur tra alti e bassi. Se compirà il salto di qualità che mi aspetto, penso davvero che il nostro pilota sarà tra i protagonisti della stagione 2021».

