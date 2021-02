F3 | Debutta van der Helm, MP Motorsport completa il proprio schieramento 2021

MP Motorsport ha completato la propria line-up per la stagione 2021 della Formula 3. Il team nederlandese ha chiamato a rapporto Tijmen van der Helm, che andrà ad affiancare i già confermati Victor Martins e Caio Collet.

Van der Helm richiamato da MP Motorsport in Formula 3

Un trio di piloti tutti provenienti dalla Formula Renault Eurocup quello scelto da MP Motorsport: infatti, la compagine dei Paesi Bassi aveva annunciato nei giorni scorsi Martins e Collet, che avevano lottato per tutta la stagione 2020 nel monomarca europeo, e ora si aggiunge anche van der Helm. Il 17enne di nazionalità nederlandese ha già corso con il team nella Formula 4 spagnola nel 2019 – dove ha concluso 4° assoluto –, spostandosi poi proprio nella Formula Renault Eurocup lo scorso anno con FA Racing e chiudendo 12° in classifica generale. Van der Helm ha anche corso nella Toyota Racing Series, nonostante alle spalle abbia solo due anni di gavetta in monoposto. «Sono molto felice di essere un pilota di MP Motorsport in Formula 3» ha detto van der Helme. «Questo sarà uno step importante per la mia carriera perché la Formula 3 è la categoria dove si sfidano i migliori giovani talenti, esattamente il luogo dove ho bisogno di dimostrare ciò di cui sono capace».

MP Motosport “Tre debuttanti veloci con Tijmen, Victor e Caio “

Sander Dorsman, Team Manager di MP Motorsport, ha aggiunto: «È una notizia fantastica sapere che Tijmen correrà di nuovo con noi. Non vedo l’ora di lavorare insieme come abbiamo fatto nel 2019. Con Tijmen, Victor e Caio, la nostra line-up per la Formula 3 è composta da tre debuttanti molto veloci e talentuosi, che inizieranno la stagione affamati di successo».

