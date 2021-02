WRC | Entra nella squadra WRC2 di Hyundai Motorsport Jari Huttunen: debutto all’Arctic Rally

C’è un’aria di promozione che soffia ultimamente dalle parti di Hyundai Motorsport. In questo periodo Oliver Solberg ha ricevuto l’opportunità di poter correre per la prima volta in carriera con la Hyundai i20 Coupé WRC, cosa che avverrà all’Arctic Rally Finland del prossimo 26-28 febbraio. Il diciannovenne godrà appunto di una opportunità eccezionale, ritornando poi al suo consueto impegno con Hyundai nel WRC2 a bordo della i20 R5 a partire dai prossimi appuntamenti.

Ma proprio nella formazione schierata dal team del marchio coreano con base in Germania per il campionato cadetto ci sono ulteriori novità, ed anche qui parliamo di una promozione. In questo caso dal WRC3, dove si è laureato campionato nella scorsa stagione, al WRC2: parliamo di Jari Huttunen, che entra nella squadra ufficiale schierata sulle i20 R5 (e più avanti sulla nuova versione i20 N Rally2, non appena verrà omologata) assieme al citato Solberg e ad Ole Christian Veiby.

L’ascesa di Jari Huttunen

Classe 1994, il giovane finnico da alcune stagioni è entrato nell’orbita Hyundai dalla fine del 2017, all’interno del programma Junior. Dopo due stagioni non esaltanti, al punto di rischiare la riconferma nei progetti del marchio coreano, il 2020 è stato invece un’apoteosi per Huttunen: assieme al copilota Mikko Lukka ha ottenuto non solo il trionfo nel WRC3, vincendo nella categoria al Rally di Svezia (anche decimo assoluto) e al Rally Italia Sardegna, dimostrando abilità in diverse condizioni, ma ha anche ottenuto il titolo nazionale polacco, sempre su Hyundai i20 R5. Inoltre si è ben distinto in alcuni appuntamenti del nostro CIWRC e della nostra Coppa Rally di Zona, in particolare al Rally di Alba e soprattutto al Rally Due Valli, da lui vinto.

«Sono così felice di far parte della squadra impegnata nel WRC2 di Hyundai Motorsport per il 2021», ha commentato Huttunen. «L’anno scorso eravamo sul podio del WRC3 in ogni evento a cui abbiamo partecipato, mentre puntavamo alla vittoria ogni fine settimana. Avremo lo stesso obiettivo nel WRC2 quest’anno. poiché abbiamo molti degli stessi rally davanti a noi, un’auto che conosco bene, ed il supporto del Kowax 2BRally Team, con cui Mikko e io abbiamo lavorato davvero bene nel 2020. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve per mostrare le stesse prestazioni che ci hanno aiutato a vincere il titolo WRC3».

Prosegue poi Huttunen, che si prepara al debutto nel rally di casa e mira a proseguire nella sua carriera: «Essere compagni di squadra con Solberg e Veiby è fantastico. Sono entrambi piloti molto forti, quindi non vedo l’ora di competere con loro. Il mio obiettivo nei rally è guidare un’auto WRC in un evento WRC, come Oliver in Finlandia, quindi devo considerarli un po’ come i miei rivali quando si tratta della competizione».

“Abbiamo tre equipaggi Hyundai nel WRC2 molto ambiziosi”

Il ragazzo ha le idee chiare, come ce le ha avute Andrea Adamo nel selezionarlo per la squadra WRC2: «Dopo i suoi ottimi risultati nel 2020, la promozione nel WRC2 è stata l’unica via possibile per Jari Huttunen. Nel vincere il WRC3 e il titolo nazionale polacco lo scorso anno ha dimostrato un ritmo superbo a tutto tondo su neve, terra ed asfalto e c’è non c’è motivo per cui la stessa forma non debba continuare in questa stagione. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi per collaborare con lui e per premiarlo per le sue eccellenti prestazioni, quindi essere riusciti a confermare Jari nella formazione WRC2 di Hyundai Motorsport per il 2021 è qualcosa di fantastico. Penso che all’Arctic Rally Finland possa iniziare la stagione con forza e competere per la vittoria. Ora abbiamo tre equipaggi molto entusiasmanti in WRC2, con tre piloti estremamente ambiziosi».

Solberg inizierà la stagione WRC2 dal Rally del Portogallo

Quindi, sia Huttunen che Veiby debutteranno nella loro stagione 2021 nella gara di Rovaniemi, in Lapponia, mentre Solberg correrà sulla i20 WRC. Come abbiamo detto, per quest’ultimo si tratta di una uscita eccezionale, e lo rivedremo a bordo della versione R5 ed in gara nel WRC2 a partire dal Rally di Portogallo del prossimo maggio. Inoltre tutti gli equipaggi svolgeranno anche il lavoro di test e sviluppo per la nuova i20 N Rally2 (Huttunen aveva già iniziato nei mesi scorsi), vettura prossima all’omologazione – probabilmente in estate.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport