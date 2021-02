WRC | Arctic Rally Finland, Movisport conferma Lappi e Gryazin. Al via anche Luca Hoelbling

Del colpo grosso messo a segno da parte di Movisport ne abbiamo già parlato diffusamente nei giorni scorsi, e ci riferiamo all’arrivo in scuderia di Esapekka Lappi, che verrà schierato dal team reggiano in occasione dell’Arctic Rally Finland, in gara nel WRC2.

Lappi e Grayzin in cerca di punti per Movisport

La sua presenza ci era già stata confermata da una fonte della squadra qualche giorno fa, che oggi ha ufficializzato il tutto: non è esclusa la possibilità per il finnico di continuare successivamente con Movisport in altri appuntamenti del WRC2, dove il team è iscritto e dove Lappi concorrerà a portare i punti per la classifica assieme a Nikolay Gryazin, il giovane russo da quest’anno in competizione con la scuderia. Entrambi correranno con la Volkswagen Polo GTI R5, predisposta da SRT per l’ex Hyundai e da Printsport Oy per quanto riguarda invece Lappi, che ritroverà un team preparatore già al suo fianco nel lontano biennio 2011-2012. Da notare che proprio nel 2012 il finnico e il suo copilota Janne Ferm, alle note anche quest’anno, vinsero con la Ford Fiesta S2000 di Printsport Oy l’Arctic Rally. Corsi e ricorsi, insomma.

Movisport schiera anche Hoelbling, sulla Hyundai di Scandola

Per Lappi questa è una occasione che doveva assolutamente cogliere, come ha raccontato nei giorni scorsi, per lanciare la sua rincorsa al ritorno nel WRC in un team ufficiale, dopo la fine dell’avventura con M-Sport alla fine della scorsa stagione. Per Movisport invece questo è un acquisto di pregio, un altra pedina di valore nella sua scuderia che schiererà all’Arctic del 26-28 febbraio anche Luca Hoelbling. Il veronese, al debutto stagionale, torna in un appuntamento invernale del WRC dopo la partecipazione nel 2018 al Rally di Svezia, allora con una Skoda Fabia R5: in Finlanda, nella prova che sostituisce proprio la Svezia nel calendario mondiale 2021, Hoelbling correrà invece con la Hyundai i20 R5 (preparata da S.A. Motorsport di Riccardo Scandola) con la quale si è acclimatato nelle ultime due stagioni.