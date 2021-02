WEC e GT World Challenge Europe | Aston Martin annuncia il supporto ai team clienti

Dopo la chiusura del team ufficiale nel FIA World Endurance Championship, Aston Martin ha confermato oggi il suo supporto ai team clienti, compresi i piloti ufficiali. Le sue vetture saranno impegnate sempre nel WEC e nei campionati GT3 come il GT World Challenge Europe.

Ecco i piloti ufficiali di Aston Martin per il 2021

Aston Martin conferma il proprio Customer Racing, con i clienti che verranno ospitati nella sede di Prodrive nel Regno Unito dove è stato stabilito un «centro di supporto strategico e ingegneristico». Il programma riguarderà tutti quei team che allestiranno le versioni GTE, GT3 e GT4 della propria Vantage, includendo quindi TF Sport e D’Station Racing (sulla griglia del WEC in GTE-Am) e Paul Dalla Lana, iscritto nel Mondiale sotto la denominazione di Aston Martin Racing. Marco Sørensen e Nicki Thiim, i due campioni in carica della GTE-Pro del WEC, sono stati confermati nello schieramento ufficiale di Aston Martin per la stagione 2021, assieme a Maxime Martin, Jonny Adam, Darren Turner, Ross Gunn e Charlie Eastwood. Anche Valentin Hasse-Clot e Tom Canning, vincitori dell’Aston Martin Racing Driver Academy, saranno messi a disposizione. Escluso invece Alex Lynn, sebbene – come riportato da Sportscar365 – rimarrà libero a seconda dei sui impegni in Formula E con Mahindra Racing.

“Diamo supporto da remoto ai team clienti”

Gustavo Beteli, Head of Performance di Aston Martin Racing, ha detto: «Siamo ancora in grado di sostenere pienamente i nostri clienti, ovunque gareggino nel mondo, come è venuto recentemente a Daytona. In molti di questi casi, stiamo utilizzando il centro di supporto remoto, dove siamo in grado di raccogliere dati in tempo reale dalle auto, i tempi sul giro e mantenere un collegamento diretto coi team per essere in grado di fornire il miglior servizio possibile».

