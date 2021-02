F3 | MP Motorsports annuncia Martins e Collet per la stagione 2021

Da rivali a compagni di squadra: Victor Martins e Caio Collet, che hanno duellato per tutto il 2020 nella Formula Renault Eurocup, si uniranno a MP Motorsport in Formula 3 per la stagione 2021. Entrambi sono stati inseriti nell’Alpine Driver Academy.

Martins e Collet, da rivali a compagni di squadra

Ci avevano appassionato nel monomarca Renault dello scorso anno, con Martins che era riuscito a laurearsi campione e a battere Collet. Però, ora è arrivato il momento di stringere amicizia perché MP Motorsport ha voluto ingaggiare i due giovani assi di Alpine per la Formula 3. Partendo dal francese, ha partecipato per tre anni alla Formula Renault Eurocup, raccogliendo tra l’altro un 2° posto nel 2019 proprio con il team olandese prima di agganciare il titolo nel 2020 con ART Grand Prix. Inoltre, Martins era stato inserito tra i protetti di Renault due anni fa, per poi essere “cacciato” prima dello scorso anno; ora è ritornato tra le file dei transalpini sotto il nuovo nome Alpine. «Ho passato molto tempo ad aspettare la Formula 3» ha detto Martins: «Il mio obiettivo è creare un ambiente positivo attorno a me e di lavorare il più possibile con chi mi circonda come l’Academy, il mio team e la mia famiglia».

Entrambi nelle file di Alpine

Passando a Collet, ha rappresentato i colori di Renault nel suo monomarca, correndo tra le file di R-ace GP per concludere “solamente” al 2° posto nel 2020. «Non vedo l’ora che cominci la stagione con MP Motorsport» ha dichiarato il brasiliano. «Sarà importante correre al meglio ogni singolo weekend. È anche una categoria molto competitiva con alcuni dei migliori giovani piloti al mondo, sarà una lotta dall’inizio alla fine».

Copyright foto: FIA Formula 3 Championship via Twitter