È stato finalmente confermato Guanyu Zhou da UNI-Virtuosi per la stagione 2021 della Formula 2. Il pilota cinese, facente parte dell’Alpine Driver Academy, correrà con il team britannico per il terzo anno consecutivo e affiancherà il già confermato Felipe Drugovich.

Zhou al terzo anno con UNI-Virtuosi in Formula 2

Zhou era stato designato lo scorso anno come uno dei possibili pretendenti al titolo, terminando però solamente al 6° posto nella classifica finale di campionato e con una sola vittoria, peraltro ottenuta a Sochi in Gara 2 sospesa per il brutto incidente tra Luca Ghiotto e Jack Aitken. Il 21enne dovrà fare molto di più di quanto raccolto finora, soprattutto perché nel 2019 era stato incoronato come miglior rookie della categoria. «Sono davvero felice e onorato di continuare a lavorare con un team così professionale per un altro anno» ha detto Zhou. «Penso che abbiamo dimostrato il nostro potenziale lo scorso anno e, quest’anno, c’è un solo obiettivo: lottare e vincere il titolo». Zhou è attualmente impegnato nella Formula 3 asiatica e occupa momentaneamente la terza posizione nella generale.

“Ci aspettiamo che lotti per il campionato”

«Siamo molto lieti di confermare Guanyu Zhou per la stagione 2021 di Formula 2» ha aggiunto Andy Roche, Team Principal di UNI-Virtuosi. «Questo sarà il terzo anno di Guanyu con noi, dimostrando la fiducia che ha nel team. Ci aspettiamo che si comporti bene e che lotti per il campionato. Continuiamo a essere colpiti dal suo atteggiamento e dalle sue capacità, non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione».

Copyright foto: Formula Motorsport Limited