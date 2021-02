WTCR | Goodyear in prima linea nella Race of Germany al Nurburgring

Non solo fornitore unico e ufficiale del FIA WTCR: Goodyear sarà in prima linea alla Race of Germany, round di apertura della stagione 2021. Il gommista statunitense ha esteso il contratto che lo lega al Nürburgring.

Goodyear di nuovo a fianco del Nurburgring per il 2021

Come detto, Goodyear è stato infatti nominato fornitore ufficiale anche del Nürburgring, specialmente della Nürburgring Driving Academy, Ring°kartbahn e per tutto quello che succede nella zona adiacente. La collaborazione esisteva già da ben dieci anni ed è stata estesa per i prossimi, con l’impegno da parte del gommista statunitense di dotare ogni veicolo aziendale della pista tedesca dei propri pneumatici. Questa estensione include il marchio Goodyear presente su tutta la pista e il rebranding della sala VIP posta sopra il rettilineo di partenza-arrivo. Michael Dürbaum, responsabile vendite e sviluppo del Nürburgring: «Goodyear è il primo esempio di partnership in essere. Soprattutto in questi tempi, è importante poter contare l’uno sull’altro. Ecco perché siamo lieti che il nostro partner ufficiale di pneumatici rafforzi ulteriormente il suo impegno».

Il WTCR approda al Nurburgring il prossimo inizio giugno

André Weisz, amministratore delegato di Goodyear Germania: «Siamo molto lieti di intensificare ulteriormente la nostra collaborazione di successo di lunga data con il Nürburgring. La maggiore visibilità del marchio Goodyear sul prestigioso circuito sottolinea anche la lunga eredità motoristica del marchio Goodyear e il suo ritorno nelle corse tedesche». Il FIA WTCR utilizza le Goodyear Eagle F1 SuperSport dal 2020 e correrà sul Nürburgring Nordschleife nel weekend del 3-5 giugno come primo appuntamento del calendario 2021.

Copyright foto: FIA WTCR