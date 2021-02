WEC | Goodyear accoglie un nuovo simulatore di guida dinamico

Avendo firmato un accordo con il FIA World Endurance Championship come fornitore unico della classe LMP2, Goodyear amplia la propria tecnologia utilizzata per la produzione delle gomme sportive. Nell’Innovation Center di Colmar-Berg verrà installato un nuovo simulatore di guida dinamico.

Goodyear installa un nuovo simulatore

Goodyear e Vi-Grade hanno annunciato che un simulatore di guida dinamico DiM250 all’avanguardia sarà installato all’Innovation Center di Goodyear a Colmar-Berg, in Lussemburgo. Oltre a rafforzare lo sviluppo degli pneumatici Goodyear nel suo centro europeo, il nuovo simulatore di guida migliora anche la collaborazione tecnica con la sua sede centrale di Akron, in Ohio, dove è stato recentemente messo in funzione un simulatore analogo. I simulatori di guida consentono di testare e analizzare i modelli di pneumatici all’inizio del ciclo di sviluppo, identificando le versioni più performanti prima di procedere con la realizzazione di un prototipo. In questo modo Goodyear potrà rispondere al meglio alle esigenze dell’industria automobilistica, fornendo modelli di pneumatici adeguati alle richieste e alle tempistiche delle case auto.

Goodyear: “Un vantaggio tecnologico”

«L’implementazione di questo simulatore nel nostro processo di progettazione rappresenta un chiaro vantaggio tecnologico», ha dichiarato Chris Helsel, vicepresidente senior e direttore tecnico di Goodyear. «Cerchiamo sempre di migliorare il processo di sviluppo dei nostri pneumatici per continuare a essere il fornitore preferito dei nostri clienti».

«Siamo felici di annunciare che Goodyear ha adottato un secondo simulatore di guida dinamico DiM250», ha dichiarato Guido Bairati, vicepresidente vendite e marketing globale di Vi-Grade. «Con i simulatori DiM250 e COMPACT da un lato all’altro dell’oceano, Goodyear si dimostra all’avanguardia nello sviluppo virtuale degli pneumatici e ottiene un significativo vantaggio competitivo nella collaborazione con le case automobilistiche e nello sviluppo accelerato del prodotto».

