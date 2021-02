F3 | Carlin promuove Cohen dall’Euroformula Open per la stagione 2021

Dopo aver già messo sotto contratto Jonny Edgar, Carlin ha firmato anche Ido Cohen per la stagione 2021 della Formula 3. Il pilota israeliano di 19 anni arriva dall’Euroformula Open, campionato in cui ha concluso 7° nel 2020 proprio con il team britannico.

Cohen promosso in Formula 3 da Carlin

Cohen è al suo quarto anno in monoposto, iniziato nel 2018 nell’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth e nell’ADAC Formel 4 con BWT Mücke Motorsport. Nel 2019 ha ripetuto la F.4 italiana con Van Amersfoort Racing, salendo sul podio per tre volte e concludendo 6° in classifica, e anche la F.4 tedesca sempre con gli olandesi, anche qui a podio ma solo una volta. Verso la fine dell’anno ha preso parte anche all’Euroformula Open con Carlin, partecipando anche alla F4 Cup dei FIA Motorsport Games in rappresentanza di Israele; nell’evento di Vallelunga aveva colto la vittoria nella Qualifying Race. Nel 2020 ha partecipato alla Toyota Racing Series, poi Carlin ha deciso di farlo correre a tempo pieno nell’Euroformula Open dove ha conquistato due podi e il 7° posto finale nella generale. «Sono felice di rimanere nella famiglia di Carlin e di fare questo step verso la Formula 3» ha detto Cohen. «So che sarà una sfida, ma sento di avere le persone giuste attorno a me per spingere al massimo in questa stagione».

Trevor Carlin: “Ha lavorato duramente nel 2020”

Trevor Carlin, Team Principal, ha aggiunto: «Sono lieto che Ido rimanga con noi per la stagione 2021 e che faccia un passo verso la Formula 3. Si è davvero applicato lo scorso anno, lavorando molto duramente e ottenendo ottimi risultati in Euroformula Open. La Formula 3 è un campionato molto difficile, ma so che se si applicherà anche quest’anno può ottenere dei buoni risultati».

