ELMS | Aberdein lascia BMW e DTM, al via della stagione 2021 con United Autosports

Un altro nome abbandona il DTM diretto verso nuovi orizzonti. Dopo l’addio di Lucas Auer, anche Jonathan Aberdein lascia BMW e la serie tedesca, accasandosi alla United Autosports e completando il suo schieramento per l’European Le Mans Series della stagione 2021.

Aberdein approda nell’ELMS con United Autosports

Debutto nei prototipi per Aberdein, che ha corso negli ultimi due anni nel DTM prima con l’Audi del Team WRT e poi con la BMW del Team RMR. Con la Casa degli Anelli che aveva annunciato di abbandonare a fine anno e poi emulata anche dai bavaresi, il campionato teutonico ha adottato i nuovi regolamenti GT3 ma il futuro rimane incerto e per molti è tempo di cambiare. Aberdein è uno tra questi, trovando collocamento nell’ELMS alla corte di United Autosports: il team britannico ha vinto lo scorso anno con l’incontenibile coppia Filipe Albuquerque-Phil Hanson. Il sudafricano si unirà proprio ad Hanson e a Tom Gamble nell’equipaggio dell’Oreca 07 Gibson LMP2 #22. Job van Uitert, Manuel Maldonado e Nico Jamin, quest’ultimo annunciato solamente la scorsa settimana, sono invece i designati per la #32.

Richard Dean: “Aberdein gran pilota”

«Abbiamo riempito il nostro ultimo sedile in LMP2 con un grande pilota, che so che si adatterà velocemente a questa categoria» ha dichiarato Richard Dean, co-proprietario di United Autosports assieme a Zak Brown. «Sia Phil, che ha così tanta esperienza coi prototipi, sia Tom, che conosce bene l’ELMS, saranno a disposizione per aiutare Jonathan ad ambientarsi nel team. Sono fiducioso che andranno d’accordo brillantemente e che battaglieranno al vertice nella gara d’apertura di Barcellona».

