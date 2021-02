NLS | Accordo tra Orange1 FFF Racing e Hankook per la 24 Ore del Nurburgring

Hankook e Orange1 FFF Racing Team by ACM uniscono le forze per la 24 Ore del Nürburgring del 2021. La squadra supportata da Lamborghini Squadra Corse allestirà assieme al produttore di pneumatici coreano una Lamborghini Huracán GT3 Evo per l’appartamento più importante della Nürburgring Langstrecken-Serie.

FFF Racing e Hankook: nuova sfida al Nurburgring

Prima di affrontare l’evento da 24 ore del Nürburgring, in programma dal 3 al 6 giugno prossimi, i nuovi partner, che si presenteranno sotto l’insegna di Hankook FFF Racing Team, dovranno affrontare una serie di sfide. Il programma è quello di gareggiare al 66o ADAC Westfalenfahrt (27 marzo), alla 45a 4 ore DMV Nimex (17 aprile) e alla 62a Coppa Eibach ADAC ACAS (1o maggio), tutte corse rientranti nella Nürburgring Endurance Series. Queste corse storiche consentiranno al team di prepararsi con cura e fare in modo che la Lamborghini Huracán GT3 Evo sia tra i primi classificati della classica 24 ore del Nürburgring.

«L’Europa è la nostra più grande regione ed è uno dei nostri principali mercati automobilistici», ha spiegato Sanghoon Lee, Presidente e COO di Hankook Tire Europe. «Considerato questo, siamo lieti di avere questa possibilità di dimostrare le prestazioni dei nostri prodotti in una delle più importanti corse di endurance al mondo. Nell’FFF Racing Team by ACM abbiamo un partner forte, con il quale vogliamo continuare la storia dei successi di Hankook al Nürburgring».

FFF Racing Team ufficiale di Lamborghini

FFF Racing Team by ACM è stato formato nel 2014 e due anni dopo è entrato ufficialmente a far parte di Lamborghini Squadra Corse, la divisione sportiva del marchio italiano. Con il pieno supporto del produttore di auto sportive italiano, il team ha ottenuto subito il successo nel Super Trofeo Middle East e Blancpain GT Asia, vincendo entrambe le serie nel 2018. Successivamente, un anno dopo, è arrivata la vittoria complessiva nei Campionati Piloti e Squadre della Blancpain GT Series. «Insieme a Lamborghini Squadra Corse, siamo riusciti ad affermarci come top team sulla scena delle corse GT3 in un periodo di tempo molto breve. Con la sua ampia esperienza nel campo delle corse di endurance, in particolare al Nürburgring, e lo pneumatico Ventus Race, che ha dato ottima prova di sé in molte serie, Hankook è il partner ideale per la nostra 49a 24 ore ADAC TOTAL», ha affermato Songyang Fu, Proprietario dell’Hankook FFF Racing Team.

Hankook a caccia di nuove sfide in Europa

Nell’ultimo decennio Hankook ha aumentato costantemente il proprio coinvolgimento globale nei più alti livelli del motorsport e ora è partner di numerose rinomate serie di corse. Come sponsor del titolo e fornitore esclusivo di pneumatici di lungo termine in corse come la Serie di 24 ore sponsorizzata da Hankook, il produttore di pneumatici premium ha accumulato un’ampia esperienza nel campo delle corse endurance. A partire dal 2005, Hankook ha partecipato alla classica 24 ore del Nürburgring con auto di primo livello di numerosi produttori.

Manfred Sandbichler, Direttore Motosport di Hankook in Europa: «Hankook è ormai di casa al Nürburgring. Abbiamo percorso infiniti giri di prova e abbiamo partecipato a numerose gare su questo circuito, in ogni condizione meteo. Un’ampia parte dei nostri sviluppi per gli pneumatici da strada ha origine qui. Con i nostri anni di esperienza sul circuito dell’altopiano dell’Eifel insieme al FFF Racing Team by ACM, artefice di numerosi successi nelle corse GT3, siamo molto lieti di partecipare alla 49a edizione della 24 ore ADAC TOTAL, anche perché la Lamborghini Huracán GT3 Evo è perfettamente in grado di dettare il passo. Sono molto felice di questa nuova partnership e sono certo che avrà successo al Nürburgring, in una delle corse di endurance più prestigiose e difficili al mondo».

