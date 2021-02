F2 | Petecof approda alla Campos nel 2021 e affianca Boschung

Non ci sarà la Formula 3 per Gianluca Petecof nel 2021. Il pilota brasiliano, laureatosi campione del Formula Regional European Championship nel 2020, correrà con Campos Racing addirittura nella Formula 2, affiancando quindi il già confermato Ralph Boschung.

Petecof balza in Formula 2 con Campos

Petecof ha annunciato recentemente di aver lasciato la Ferrari Driver Academy, che lo aveva supportato in questi primi due anni in monoposto. Il sudamericano ha ottenuto un 2° posto nella classifica finale dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth nel 2019, conquistando poi il titolo del Formula Regional European Championship lo scorso anno; in entrambi i campionati ha corso con Prema che, però, ha già confermato i propri piloti per la stagione 2021 nella F.3 e nella F.2. Petecof ha quindi deciso di saltare una categoria (anche se il FREC rimane una serie catalogabile come una F.3) per approdare proprio in F.2 con Campos. «È un onore sapere che uno degli ultimi desideri del grande Adrian [Campos, deceduto due settimane fa, ndr] era quello di avermi in squadra e questo mi motiva in maniera speciale» ha detto Petecof. «Campos ha un background vincente e dà opportunità uniche ai giovani. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con loro e di mettermi ancora una volta alla prova».

Adrian Campos Jr.: mio padre voleva Petecof

Adrian Campos Jr., direttore sportivo, ha aggiunto: «Parlo a nome dell’intero team se dico che siamo molto entusiasti di completare la nostra line-up con un pilota così professionale e con tanta fame di vittoria come Gianluca. Ha fatto un passo molto importante e avrà un duro lavoro da fare. Questo è un accordo che mio padre non ha avuto modo di concludere prima di morire, ma sappiamo che completare lo schieramento con Gianluca era un suo desiderio».

