WRC | Arctic Rally Finland 2021, i test Toyota [VIDEO]

L’Arctic Rally Finland del prossimo 26-28 febbraio si avvicina, ed intanto i team sono impegnati con il consueto lavoro di preparazione e rifinitura in vista della gara. Se Hyundai Motorsport coglierà l’occasione di una gara invernale come l’Otepää Winter Rally in Estonia, previsto il 13 febbraio, per far allenare al tipo di condizioni dell’Arctic i suoi equipaggi di punta, e in attesa che M-Sport inizia la sua di preparazione (in parallelo con le prime uscite della nuova vettura Rally1 ibrida, in azione dal WRC 2022), Toyota Gazoo Racing ha svolto questa settimana i consueti test pre-evento che si sono disputati in Finlandia, non solo zona del secondo round del Mondiale Rally ma anche una delle basi per il team guidato da Jari-Matti Latvala.

La settimana degli equipaggi Toyota sulla neve

I test, svoltisi in perfette condizioni invernali con molta neve sulle strade, sono stati inaugurati da Elfyn Evans, che a proposito dei rally con questo tipo di clima vinse lo scorso anno ed in questo periodo il Rally di Svezia, che nella attuale stagione è stato soppiantato dall’evento finnico a causa della pandemia. A seguire Kalle Rovanpera, che giocherà in casa (come d’altronde il suo team principal) e che rappresenta in teoria uno dei favoriti, avendo vinto l’allora Arctic Lapland Rally lo scorso anno. Test dai buoni riscontri per il giovane finnico, non esattamente come quello di Takamoto Katsuta, che lo ha seguito nella sequenza dei piloti Toyota e che si è ritrovato ad un certo punto con la Yaris WRC fuori strada, finita su un banco di neve.

Chiude infine la settimana di prove Sébastien Ogier, che invece questa volta non ha avuto problemi se pensiamo alla carambola subita nei test prima del precedente Rallye di Monte Carlo, poi vinto dal francese che al momento è l’attuale leader nella classifica del WRC 2021.

Crediti Immagine di Copertina e Video: Rally Paradise / WRC Timo / Videos Nettirabbi