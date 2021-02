WTCR | Audi svela la nuova RS3 LMS TCR, destinata ai team clienti [FOTO]

Sebbene abbia rinunciato a correre con i colori ufficiali, Audi ha lanciato la nuova generazione della RS3 LMS TCR. Dopo il successo di vendite e di vittorie della versione precedente, la nuova turismo della Casa degli Anelli sarà destinata ai team clienti e potrà correre in tutte le serie TCR, compreso il WTCR.

340 CV per la nuova Audi RS3 LMS TCR

Audi Sport ha presentato in anteprima mondiale la nuova generazione della sua RS 3 LMS al quartier generale di Neuburg an der Donau. Questa presenta un motore 2.0 litri turbo che eroga una potenza di 340 CV, un cambio riprogettato, un miglior sistema frenante e un nuovo sistema di raffreddamento. Chris Reinke, Responsabile di Audi Sport Customer Racing, ha detto: «Con la sua nuova trasmissione, il telaio avanzato e molte altre soluzioni, la RS 3 LMS ha un carattere di auto da corsa ancora più forte di prima. Abbiamo sviluppato molte idee che andranno a beneficio dei privati. Le modifiche individuali alla cinematica del telaio possono ora essere fatte in pochi minuti e dare alle squadre un vantaggio nonostante la pressione, per esempio in qualifica. Un abitacolo più ergonomico è stato studiato per il pilota. L’auto è una macchina da corsa molto migliorata rispetto a prima, più robusta e più sicura».

Vervisch approva positivamente la nuova auto

Frédéric Vervisch, che ha vinto due volte con Audi nel WTCR, ha aggiunto: «È una piccola grande macchina da corsa, è il modello di Audi all’altezza dei più grandi. Gli ingegneri hanno ascoltato i desideri dei clienti ed è stato apportato un miglioramento per il pilota e la squadra. Una delle cose migliori ora è che possiamo fare cambiamenti di set-up molto rapidamente. È molto importante, assieme agli standard di sicurezza che Audi vuole sempre elevare ai massimi. Ogni pilota che la guiderà si sentirà più in sintonia con essa, pensando solo al piacere della guida».

Gavory accoglie Audi: “Fantastico sapere che rinnova l’impegno”

Xavier Gavory, direttore del WTCR per Eurosport Events, ha dichiarato: «La nuova Audi RS 3 LMS non solo è bellissima, ma è fantastico sapere che Audi Sport customer racing rinnova il suo impegno nella categoria TCR, della quale il WTCR è il top nella scala piramidale. Non vediamo l’ora che questa macchina debutti in pista prossimamente nel Mondiale».

Copyright foto: Audi Sport