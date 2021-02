WEC | Peugeot Le Mans Hypercar, ulteriori dettagli la settimana prossima?

Prendere sempre più forma il ritorno di Peugeot alla 24 Ore di Le Mans. Il Costruttore francese, che correrà nel FIA World Endurance Championship nel 2022, ha annunciato con un breve messaggio sui propri social che svelerà qualcosa sulla sua nuova Le Mans Hypercar il prossimo 8 febbraio.

I dettagli tecnici della nuova Hypercar di Peugeot

Supportata da Total, Peugeot aveva deciso definitivamente di adottare i regolamenti delle Le Mans Hypercar di ACO, piuttosto che “risparmiare” con quelli LMDh dell’IMSA. L’obiettivo è quello di sviluppare una vettura ibrida elettrica con un design innovativo e aggressivo, pronta a produrre una potenza di 500 kW e dotata di quattro ruote motrici. Tutti i reparti di Peugeot Sport – che ha cambiato logo e colori – sono coinvolti in questa fase di sviluppo, dopo aver studiato per lungo tempo la struttura generale del progetto, i concetti aerodinamici e l’architettura del motore. La powertrain è stata ufficialmente presentata a dicembre dello scorso anno: motore V6 biturbo da 2,6 litri da 500 kW (680 CV) collocato nella parte posteriore ed un motore elettrico da 200 kW collocato anteriormente; una batteria ad alta densità, sviluppata congiuntamente da Peugeot Sport e Total; una trazione a 4 ruote motrici e cambio sequenziale a 7 rapporti; infine, sistema di gestione intelligente per la trasmissione e il flusso di energia, elemento fondamentale per le prestazioni.

Bozza in arrivo lunedì prossimo?

Che forme avrà la Peugeot LMH? Nessuno lo sa ancora, anche se in occasione della 24 Ore di Le Mans 2020 erano state presente delle immagini non troppo chiare sulle sue curve. Un taglio sicuramente futuristico, aggressivo e sportivo, ma sembra che sia arrivato il momento di svelare di più: lunedì 8 settembre – tra tre giorni – Peugeot dovrebbe presentare la prima bozza definitiva del progetto. Difficilmente sarà il prototipo finale, al contrario di quanti hanno scritto sino ad ora, ma gli appassionati non vedono l’ora di strapazzarsi gli occhi…

Copyright foto: Peugeot via Facebook