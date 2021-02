F3 | Rasmussen completa lo schieramento di HWA Racelab per il 2021

Continuano gli annunci per la stagione 2021 della Formula 3. HWA Racelab completa il proprio schieramento confermando l’arrivo di Oliver Rasmussen, che andrà ad affiancare i già confermati Matteo Nannini e Rafael Villagomez. Il danese aveva già preso parte ai test di fine anno con il team tedesco.

Rasmussen raggiunge HWA Racelab in Formula 3

Anche HWA Racelab ha ora il proprio trio di piloti al completo: Rasmussen ha impressionato positivamente la squadra ai Jerez de la Frontera e a Barcellona, tanto da potersi assicurare un sedile in F3 per quest’anno. Rasmussen è alla sua quarta stagione in monoposto, avendo debuttato nel 2018 nell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth; nel 2019 ha poi ripetuto il campionato italiano affiancando anche la Formula 4 tedesca, arrivando nel 2020 a correre nel Formula Regional European Championship e conseguendo un 3° posto in classifica generale. «Partecipare alla Formula 3 diventa una pietra miliare della mia carriera» ha detto Rasmussen. «Insieme a HWA faremo del nostro meglio per essere competitivi. Spero che cresceremo fortemente assieme e di emergere come uno dei migliori team – e io come uno dei migliori piloti».

“Rasmussen ha il potenziale per il top della F3”

«Le performance di Oliver nel Formula Regional European Championship nel 2020 sono state impressionanti» ha aggiunto Thomas Strick, Team Principal di HWA Racelab. «Sei vittorie e 13 podi parlano da soli, dimostrano che ha il potenziale per raggiungere il top nella Formula 3. Lo sosterremmo nel miglior modo possibile, per consentirgli di sfruttare al massimo questo enorme potenziale in pista. La nostra line-up per la stagione è ora completa, siamo felici di avere un buon mix».

