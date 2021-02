F3 | Campos non perde tempo: firmato anche Colombo nel 2021

A un solo giorno dall’annuncio di Amaury Cordeel, Campos Racing conferma anche il secondo pilota per la stagione 2021 della Formula 3. Lorenzo Colombo debutterà nella categoria con il team spagnolo, dopo tre anni nella Formula Renault Eurocup.

Colombo approda nella Formula 3 con Campos

Arriva un secondo italiano nella Formula 3 quest’anno: con Matteo Nannini accasatosi in HWA Racelab, ecco l’approdo di Colombo. Il 20enne originario di Legnano ha esordito in monoposto nel 2016 correndo nell’Italian Formula 4 Championship, ripetendo poi il campionato nel 2017 giungendo il 3° posto nella classifica generale. Il 2018 è stato l’anno in cui Colombo ha fatto il salto di categoria in Formula Renault Eurocup, terminando 6°; nel 2019 e nel 2020 è rimasto nel monomarca, concludendo rispettivamente 4° e 5°. «Sono estremamente entusiasta di unirmi alla griglia della Formula 3 con Campos» ha detto Colombo. «Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con il team per imparare il più possibile prima dell’inizio della stagione. Mi sento pronto a dare il massimo come pilota».

Adrian Campos Jr.: “Mio padre credeva in Colombo”

Adrián Campos Jr., ricordando anche il padre recentemente scomparso, ha aggiunto: «Vorrei dare il benvenuto a Lorenzo nel team a nome di tutti e, in particolar modo, di mio padre. Abbiamo cercato di rendere possibile questa partnership nelle passate stagioni senza successo per una serie di motivi diversi. Lorenzo è sempre stato molto vicino al team ed è quel tipo di piloti che mio padre seguiva da quando ci siamo conosciuti quattro anni fa. Sono sicuro che riuscirà a dimostrare durante la stagione il perché mio padre credeva in lui».

