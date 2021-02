Formula Regional by Alpine | Aron ritorna in Prema per la stagione 2021

Paul Aron torna alla Prema dopo un anno di separazione. Il pilota estone correrà con il team italiano nel rinnovato Formula Regional European Championship by Alpine quest’anno, dopo aver trascorso il 2020 nella Formula Renault Eurocup con ART Grand Prix.

Paul Aron chiamato da Prema per il 2021

È tempo di fare ritorno alla base per Aron, di nuovo chiamato da Prema che lo aveva lanciato nelle monoposto. Due anni fa, l’estone era infatti passato dal panorama kart all’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth, conquistando un ottimo 3° posto a fine campionato dietro a Dennis Hauger e a Gianluca Petecof, ottenendo anche il titolo di miglior esordiente. Lo scorso anno è stato invece ricco di difficoltà, con Aron che ha faticato in Formula Renault Eurocup con ART Grand Prix e guadagnando solamente un arrivo a podio e l’11° posto in classifica. Il 2021 sarà quindi il suo anno di rilancio, ringraziando già Prema per la chiamata: «Sono felicissimo di tornare, il team è come una seconda famiglia per me. Siamo riusciti a fare un anno fantastico in Formula 4 e sono sicuro che sono l’ingrediente di cui ho bisogno per vincere nel 2021. Non vedo l’ora che inizi la stagione» ha detto il 16enne.

Rosin: “Bentornato a Paul!”

«È fantastico dare il bentornato a Paul con noi» ha aggiunto René Rosin, Team Principal di Prema. «Ci ha impressionato nella sua stagione di debutto in monoposto e non vediamo l’ora di vedere com’è progredito e maturato. Siamo sicuri che ha un potenziale eccezionale e il fatto che conosca già la macchina significa che sarà una risorsa ancora più preziosa».

