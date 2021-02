F3 | Campos annuncia il belga Cordeel per la stagione 2021

Arriva anche il primo nome di Campos Racing per la stagione 2021 della Formula 3. Amaury Cordeel correrà con la squadra spagnola, saltando dalla Formula Renault Eurocup che ha disputato per ben due anni, prima con MP Motorsport e poi con FA Racing.

Cordeel si unisce a Campos per il 2021

Con la tragica notizia ancora fresca della morte del proprio fondatore Adrián Campos, la Campos Racing gira pagina e si muove già in direzione della stagione 2021. Cordeel è il primo acquisto del team spagnolo: nel 2018 ha vinto la Formula 4 spagnola con MP Motorsport, trascorrendo poi gli ultimi due anni nella Formula Renault Eurocup senza mai però mostrare risultati degni di nota. Il 18enne belga ha diverse esperienze anche nella Formula 3 asiatica, nella Toyota Racing Series, nella Formula 4 mediorientale, italiana, tedesca, russa e francese. «Per tutto l’inverno le persone attorno a me hanno lavorato sodo e abbiamo finalmente concluso un ottimo accordo con Campos Racing» ha detto il belga. «Sappiamo che questo team ha la conoscenza necessaria per assistermi come debuttante in un ambiente ideale. Negli ultimi anni, hanno dimostrato di possedere il bagaglio giusto per adattare i piloti alla Formula 1».

Nel ricordo di Adrian Campos

Cordeel ha aggiunto: «Purtroppo ci sono anche notizie meno positive perché la scorsa settimana il mio team ha perso inaspettatamente il fondatore Adrián Campos. Desidero cogliere l’occasione per esprimere le mie più sincere condoglianze». Adrián Campos Jr., figlio e Direttore Sportivo, ha concluso: «Voglio dare il benvenuto ad Amaury a nome di tutti, in particolare di mio padre. Sa cosa significa vincere un campionato e abbiamo grandi aspettative».

Copyright foto: Gregroy Lenormand / DPPI