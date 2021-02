WRC | Rally Italia Sardegna 2021, ecco il percorso con gli orari

Giusto ieri vi avevamo esposto i primi dettagli del programma del Rally Italia Sardegna 2021, diciottesima edizione dell’appuntamento valido per il WRC e, quest’anno, anche per il Campionato Italiano Rally Terra (limitatamente alla sua prima tappa di gara). Ricordiamo che, nell’ambito della staffetta di sede tra Alghero ed Olbia, quest’ultima tornerà ad ospitare l’intera manifestazione (eccezion fatta per la cerimonia di partenza, fissata nella cittadina catalana che dal 2014 adotta l’evento), accogliendo quindi la base operativa, il parco assistenza (al Molo Brin, non distante dal centro città, sul modello di quanto visto negli ultimi anni con Alghero), la sala stampa nel Museo Archeologico che si affaccia sul porto, e così via. Rinnovato perciò in parte anche il programma di gara, come vedremo adesso.

Rally Italia Sardegna, le novità del percorso 2021

Per ovvie ragioni lo shakedown non si svolgerà più ad Olmedo, a pochi chilometri da Alghero, ma nel sud di Olbia, e precisamente a Loiri. La prima tappa è prevista venerdì 4 giugno con le prime quattro prove speciali da ripetere successivamente ciascuna una seconda volta, con alcuni punti fermi del Rally Italia Sardegna: i partecipanti affronteranno le PS di Su Filigosu, Terranova, Tempio e Tula, nel territorio gallurese, per un totale di 128,16 km di gara previsti in questa giornata. Sabato 5 sarà la volta di altre quattro prove speciali quali Coiluna-Loelle, Monte Lerno – Monti di Alà, Sedini – Castelsardo e la novità di Bortigiadas-Viddalba: questa seconda tappa, tra Anglona e Gallura, sarà la più lunga in termini di chilometraggio, con 132,28 km in programma e quattro PS da ripetere una ulteriore volta. Infine domenica 6, in cui sono previsti 44,88 km di gara, arrivano le novità più incisive: entrano nel RIS 2021 le prove di Arzachena – Braniatogghiu (che in realtà è una riproposizione di una prova assente da tempo nel programma del rally) ed Aglientu – Rena Majore, inedita PS valida nel suo secondo giro come Power Stage. In totale quindi 20 prove speciali per 1.303,51 km complessivi (trasferimenti inclusi), dei quali 305,32 cronometrati.

Rally Italia Sardegna 2021: percorso ed orari

-Giovedì 3 Giugno

09:00 – Loiri (Shakedown) 2,75 km

-Venerdì 4 Giugno

07:50 – PS1 Su Filigosu – Monte Lerno 1 22,28 km

09:01 – PS2 Terranova 1 14,82 km

10:40 – PS3 Su Filigosu – Monte Lerno 2 22,28 km

11:51 – PS4 Terranova 2 14,82 km

14:51 – PS5 Tempio Pausania 1 12,75 km

15:51 – PS6 Erula – Tula 1 14,88 km

17:41 – PS7 Tempio Pausania 2 12,75 km

18:41 – PS8 Erula – Tula 2 14,88 km

-Domenica 5 Giugno

08:08 – PS9 Coiluna – Loelle 1 15 km

09:08 – PS10 Monte Lerno – Monti di Ala 1 22,21 km

10:38 – PS11 Coiluna – Loelle 2 15 km

11:38 – PS12 Monte Lerno – Monti di Ala 2 22,21 km

15:13 – PS13 15h13 Bortigiadas – Viddalba 1 14,31 km

16:13 – PS14 Sedini – Castelsardo 1 14,74 km

17:43 – PS15 Bortigiadas – Viddalba 2 14,31 km

18:43 – PS16 Sedini – Castelsardo 2 14,74 km

-Domenica 6 Giugno

08:08 – PS17 Arzachena – Braniatogghiu 1 15 km

09:08 – PS18 Aglientu – Rena Majore 1 7,42 km

10:42 – PS19 Arzachena – Braniatogghiu 2 15 km

12:18 – PS20 Aglientu – Rena Majore 2 7,42 km