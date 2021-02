F3 | Villagomez debutta con HWA Racelab nel 2021, affiancherà Nannini

Un nuovo nome compare nella griglia di partenza della Formula 3 del 2021. R‍afael Villagomez è stato ingaggiato da HWA Racelab per guidare la terza monoposto del team, andando così ad affiancare il già confermato Matteo Nannini.

Villagomez debutta in Formula 3 con HWA Racelab

Villagomez è soltanto alla sua seconda stagione in monoposto, avendo debuttato solamente lo scorso anno correndo principalmente nella Formula 4 francese e britannica. Il messicano è prima approdato in Francia grazie alla vittoria nella Richard Mille Young Talent Academy, cogliendo un 2° posto come miglior risultato in gara a Le Castellet e un 6° posto nella classifica finale di campionato. Poi sono arrivati anche sei appuntamenti su nove nel Regno Unito, salendo anche qui sul podio a Donington. Villagomez ha fatto anche un balzo in Euroformula Open con Drivex per quattro gare totali. «Sono davvero felice e orgoglioso di annunciare che correrò in Formula 3 con HWA Racelab. Dopo il primo anno di formule, il passo sarà grande ma sono sicuro che imparerò molto e che faremo un ottimo lavoro tutti assieme. Ringrazio il team ma anche la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno aiutato sin dall’inizio, non vedo l’ora che inizi la stagione».

Il messicano alla sua seconda stagione in monoposto

Thomas Strick, Team Principal di HWA Racelab, ha aggiunto: «Diamo il benvenuto a un altro giovane e promettente talento nel nostro team per la prossima stagione di Formula 3. Ha dimostrato di avere la spinta di cui hai bisogno per aver successo, non ultima la sua vittoria nella Richard Mille Young Talent Academy».

