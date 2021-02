ELMS | Jamin completa lo schieramento di United Autosports per il 2021

United Autosports completa uno dei due equipaggi per la stagione 2021 dell’European Le Mans Series. Nico Jamin affiancherà Manuel Maldonado e Job van Uitert sulla Oreca 07 Gibson LMP2 #32, trasferendosi dai rivali di Panis Racing.

Nico Jamin si unisce a United Autosports

Jamin è uno dei piloti che ha colto il podio in classe LMP2 nell’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans, in equipaggio con Julien Canal e Matthieu Vaxivière sull’Oreca di Panis Racing. Il francese ha corso anche nell’ELMS, chiudendo al 4° posto nella classifica generale con un 3° posto alla 4 Ore di Spa-Francorchamps come miglior risultato all’attivo. United Autosports ha deciso di strappare Jamin dai rivali di Panis Racing, aggiungendolo così al proprio roster di piloti per il 2021, piazzandolo al fianco di Maldonado e van Uitert. «Non posso dire quanto sono entusiasta di unirmi a United Autosports per la stagione 2021 dell’ELMS e per la 24 Ore di Le Mans» ha detto Jamin. «Hanno affrontato un campionato straordinario nel 2020, vincendo praticamente tutto quello che c’era da vincere. Avere l’opportunità di unirmi a loro e di lottare assieme per il campionato è un tale privilegio».

Manca il terzo pilota per Hanson-Gamble

Richard Dean, co-proprietario assieme a Zak Brown del team britannico, ha aggiunto: «Ho osservato Nico per un po’ di tempo mentre correva contro di noi nell’ELMS, son contento che farà parte della nostra squadra. Negli ultimi anni ha dimostrato di avere la velocità per vincere le gare e il campionato, che è il nostro obiettivo per il 2021». Ancora assente il terzo nome per la #22, che vede confermati al momento Phil Hanson e Tom Gamble.