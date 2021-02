Michelin Pilot Challenge | Hyundai centra il podio nel primo round di Daytona

Un inizio di stagione 2021 ricco di novità e ottimi risultati per Hyundai nel Michelin Pilot Challenge. Nel primo appuntamento a Daytona, la Casa coreana ha raccolto un 3° posto con Michael Johnson Racing e ha presentato anche la nuova Veloster N ETCR.

Hyundai di nuovo a podio a Daytona

Dopo aver dominato lo scorso anno, le Hyundai di Bryan Herta Autosport si sono presentate di nuovo come le favorite per la lotta al titolo e, fino all’ultima ora di quattro della gara di Daytona, sono state serie protagoniste per la vittoria. Taylor Hagler e Michael Lewis, al volante della Hyundai Veloster N TCR #77, hanno ingaggiato una bella lotta con la vettura gemella #54 di Michael Johnson e Stephen Simpson. Lewis ha preso il comando della corsa al 78° giro, inseguito da Mason Filippi (con la Hyundai #51 di Copeland Motorsports), mentre Simpson è scivolato 5° per poi recuperare al 3° posto. Lewis e Filippi si sono fermati per l’ultima sosta a 20 giri dalla fine, emulati altrettanto da Simpson al 93°. Con 11 giri da completare, i tre hanno combattuto per il podio, ma ad ottenerlo è stato Simpson. Lewis ha concluso al 4° posto, seguito da Filippi, mentre le due Hyundai Elantra N TCR – che ricordiamo all’esordio – si sono piazzate sesta e nona.

Prime impressioni sulla Hyundai Elantra N TCR

Per la nuova Hyundai Elantra N TCR si è trattato di un battesimo del fuoco, comunque positivo avendo entrambe tagliato il traguardo senza troppi problemi. Un ottimo segnale per Bryan Herta Autosport e per il resto della stagione, che sarà certamente positivo. Daytona è stata anche teatro della messa in pista della Hyundai Veloster N ETCR, la prima auto turismo completamente elettrica e pronta a correre nel Pure ETCR.

